L'alcaldessa de Setcases, Anna Vila, governarà a partir d'ara en solitari després que els dos únics tinents d'alcalde hagin presentat la renúncia. El primer en fer-ho va ser Joan Casadevall, primer tinent d'alcalde, el 25 de març passat mentre que Núria Vila ho va fer un mes i mig més tard, el 4 de maig. Segons publica el Ripollès Digital i ha pogut confirmar l'ACN, tots dos passaran a ser no adscrits. ERC governa a aquest municipi de 170 habitants del Ripollès i fins ara hi havia dos regidors del PSC a l'oposició.

En declaracions a l'ACN, l'alcaldessa, Anna Vila, admet que en els dos anys de mandat que porten hi ha hagut "tibantors" amb els dos regidors que han renunciat i que hi havia dificultats per trobar el moment de quedar. També creu que ha faltat entesa però nega haver actuat de forma "unilateral" com assegura que li retreuen.

Explica que la darrera desavinença ha estat la dissolució de la junta de govern. "No era operatiu per un poble tant petit; tenim un secretari compartit que ve un cop per setmana i dedicar-li les hores per fer les juntes de govern no era operatiu", detalla. Per això va proposar crear un consell de govern.

El pròxim ple ordinari serà el 2 de juliol. A partir d'ara, l'alcaldessa governa en solitari amb quatre regidors a l'oposició, els dos socialistes i ara també els que havien estat tinents d'alcalde del seu partit, ERC.

En l'anterior legislatura hi va haver una moció de censura que va deixar fora el llavors alcalde Carlos Fernández que actualment també és regidor pel PSC. En aquell moment, Anna Vila era tinent d'alcalde i va passar a ser alcaldessa.