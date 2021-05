L’Ajuntament d’Olot impulsa «Olot +50», una campanya de reactivació econòmica i de suport als establiments de la ciutat. El consistori premiarà les 3.000 primeres persones d’Olot que facin una compra de 50 euros a través del Garrotxa Approp amb el retorn de l’import amb un val per gastar als establiments de la ciutat inclosos a l’aplicació. La campanya -impulsada a través de DinàmiG i amb el suport de la Diputació de Girona i en col·laboració amb l’Associació de Comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Associació de Placers d’Olot- estarà en marxa del 29 de maig al 26 de setembre. Aquesta iniciativa té com a objectiu reactivar l’activitat comercial i d’hostaleria de la ciutat després de l’impacte de la covid-19. Per acollir-s’hi cal ser resident a Olot, empadronats a la ciutat a 31 de desembre de 2020, majors d’edat en el moment d’inici de la campanya i amb el NIF entrat a l’aplicació Garrotxa Approp. Cada persona tindrà dret a un únic val regal de 50 €.

L’Ajuntament d’Olot calcula obtenir un impacte mínim de 300.000 € per als establiments de la ciutat a través de l’aportació de vals per als olotins i les olotines que apostin pel consum local i de proximitat.