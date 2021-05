«Un fum de carbó d’ínfima categoria, infecte, irrespirable, s’anà infiltrant pels intersticis de les finestres i ens emplenà el cos d’una sensació única, absolutament unitària, desagradabilíssima».

A Madrid 1921. Un dietari, Josep Pla descrivia així el seu viatge amb tren a la capital d’Espanya per anar a fer de corresponsal del diari La Publicitat. Entre el fum del carbó blasmat per Pla i la comoditat dels actuals trens d’alta velocitat hi ha un segle de diferència. En un tren on, a diferència del que va utilitzar l’escriptor empordanès, només hi viatjaven periodistes, Renfe va ensenyar ahir perquè aquesta nova línia de trens Avlo ja ha venut més de 15.300 bitllets per anar a Madrid des de Girona i Figueres quan encara falta un mes per la seva posada en funcionament (23 de juny). Dels 217.00 0bitllets en tota la línia per viatjar fins al pròxim 11 de desembre (Nadal encara no està a la venda), 10.000 s’han venut per l’estació de Girona i 5.300 per a la de Figueres Vilamalla. L’Avlo no se sembla absolutament res al ferrocarril amb què va viatjar Josep Pla i, en canvi, és gairebé idèntic als trens AVE que ja uneixen Figueres i Girona amb Madrid. Bé, la gran diferència (i no és poca cosa) és el preu. Just quan, per primer cop, Renfe té competència amb l’arribada dels trens Ouigo francesos, l’Avlo permet anar de Figueres o Girona a la capital espanyola per un preu que oscil·larà entre els 7 i els 60 euros, en funció de la demanda, i que serà de sempre de només 5 euros per als nens de fins a catorze anys sempre que viatgin acompanyats per un adult.

La nova competència francesa ha irromput en aquesta línia, la més competitiva de l’estat amb 7 milions de passatgers l’any 2019 (abans de la pandèmia), però només fa el tram Barcelona-Madrid. Ouigo no arriba ni a Girona, ni a Figueres. Com tampoc es para a Lleida. I aquí és on Renfe pot treure pit. «Obrim el dia des de les comarques gironines, sortim abans que surti el sol i arribem a Madrid a les 9.25 amb totes les possibilitats que això dona tant per agafar connexions com per aprofitar el dia o el cap de setmana», va explicar Félix Martín, director de Nous Productes d’Alta Velocitat de Renfe, sobre un Avlo que, de dilluns a diumenge, sortirà de Figueres a les 5.35 i de Girona a les 5.51 per arribar a Madrid a les 9.25, i al vespre, marxarà d’Atocha a les 19.30 per arribar a les 23.36 a Girona i a les 23.51 a Figueres. Entremig, a més de Figueres i Girona, els Avlo també s’aturaran a Barcelona i Saragossa en el trajecte d’anada i també a Guadalajara, Calatayud, Lleida i Tarragona. Aquests horaris permeten passar un dia, o un cap de setmana, molt ben aprofitat a Madrid. Però, també, agafant un Avlo es podrà arribar a a Barcelona des de Girona o Figueres més aviat del que es pot fer ara amb un Mitja Distància, Avant o un Ave (6.40).

«Oferim un servei per a tot el territori, no només per anar de Barcelona i Madrid, amb l’objectiu de portar cap al ferrocarril a la gent que encara no hi era: públic jove, moltes famílies amb nens... No és un públic que vingui de l’AVE a l’Avlo, sinó que són nous usuaris que abans o no viatjaven o ho feien per carretera», explica Martín que, en el viatge de prova d’ahir, va estar acompanyat pel gerent de la línia nord-est d’Alta Velocitat, Francisco Prat, qui va explicar que l’Avlo funcionarà amb trens de la sèrie 112 que, després de modificar-los, tenen 438 seients fets que els converteixen en els de més capacitat que té Renfe ara mateix en circulació,

A nivell de prestacions, els Avlo són igual que els Ave, però sense vagó cafeteria (substituïts per màquines de vending) i únicament amb classe turista. Hi ha servei de wifi i es pot portar, pel mateix preu, una motxilla o bossa de mà més una maleta de cabina. En un futur, aquesta línia també incorporarà els nous trens de la línia 106 que encara tindran una capacitat més gran, 581 places, i que seran totalment elèctrics amb zero emissions.