El jutjat d’instrucció 1 de Girona va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a vuit suposats integrants de la xarxa de falsificació que falsificava carnets de conduir. Entre els arrestats que ingressen al centre penitenciari hi ha l’informàtic que treballava per a la DGT a Girona i que, segons la investigació, feia servir perfils de funcionaris habilitats per accedir a la base de dades i elaborar els carnets fraudulents. El jutjat també envia a presó la seva parella, un investigat que actuava com a «mà dreta», els seus sogres i tres investigats més que feien d’intermedaris o d’administratius rebent els diners i gestionant la documentació a través de locutoris.

Els detinguts pels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional dimarts en el macrooperatiu Loki per presumptament liderar una trama que falsificava carnets de conduir accedint a la base de dades de la Direcció General de Trànsit van passar ahir a la tarda a disposició del jutjat d’instrucció 1 de Girona. Els investiguen com a suposats autors de delictes de suborn, blanqueig de capitals, falsedat de document oficial i grup criminal.

La cúpula de la trama, defensada pels advocats Sergio Noguero, Carles Monguilod i Natàlia Frigola, es va acollir al dret a no declarar i només va respondre a preguntes de les defenses relacionades amb l’arrelament.

Atenent a la petició del fiscal Víctor Pillado, el jutjat va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a vuit dels investigats. La investigació identifica un entramat criminal en què hi havia falsificadors, intermediaris, administratius i blanquejadors.