Salut calcula que començarà a vacunar la franja 40-49 a mitjans de juny o fins i tot abans i els menors de 40 al juliol. Així ho va afirmar la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en declaracions a Rac1. També va dir que a partir de dilluns que ve es reprendrà la immunització d’aquelles persones de col·lectius essencials, com ara mestres, que encara no han rebut primera dosi. D’altra banda, la responsable va indicar que tan bon punt hi hagi una decisió sobre com s’ha de completar la pauta de vacunació a les persones menors de seixanta que van rebre una primera dosi d’AstraZenca es programaran les cites.

En tot cas, va dir, tantsi es decideix que la segona dosi es faci amb AstraZeneca com si es decideix que es faci amb una altra vacuna com ara Pfizer, les dues solucions serien bones.

Cabezas va explicar que la franja d’edat que s’està vacunant ara és molt nombrosa però calculen que el ritme de vacunació augmentarà i permetrà que al juny, cap a meitats de mes, ja es comenci a vacunar la franja 40-49.

Pel que fa els menors de 40 es podrien començar a vacunar al juliol i Salut podria fer-ho amb una convocatòria «generalitzada» en què ja no se segueixi un criteri d’edat. Cabezas va explicar que així s’ha fet en alguns països ja que, d’una banda, ja són edats amb menys possibilitats d’hospitalització i de l’altra costa més aconseguir cobertures de vacunació altes. Amb tot, encara no hi ha una decisió definitiva presa.

Preguntada per què passa si una persona es troba de vacances quan li toqui vacunar-se, Cabezas va enviar un missatge de tranquil·litat, ja que sempre es podrà endarrerir la cita.

Menors d’edat

Actualment Pfizer està autoritzada a partir dels 16 anys mentre que la resta de vacunes que s’estan administrant a l’Estat estan aprovades a partir dels 18. Amb tot, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut va explicarque hi ha estudis internacionals que apunten que l’efectivitat de vacunar la franja d’edat dels 12 als 15 és quasi del 100%. En aquest sentit, va confiar que «segurament» a l’estiu hi haurà ja la possibilitat de vacunar nois i noies d’entre 12 i 15 anys.

Cabezas també va garantir que un cop hi hagi una decisió presa sobre com completar la pauta de vacunació als menors de 60 que van rebre una primera dosi d’AstraZeneca es programaran les cites.

De moment, va dir, l’estudi que s’està fent a nivell estatal a cinc hospitals -entre ells Vall d’Hebron i el Clínic- avaluarà què passa si aquestes persones reben una segona dosi de Pfizer.

Segons Cabezas, el ministeri de Sanitat està pendent d’aquest estudi però també de l’evolució de les dades al Regne Unit -on s’ha vacunat amb AstraZeneca- i també en altres països on ja s’ha optat per una segona dosi de Pfizer.

En qualsevol cas, va destacar que les dues solucions, continuar amb AstraZeneca o optar per Pfizer, són bones, si bé va insistir a remarcar que la vacuna d’Oxford és segura. D’altra banda, va assenyalar que si passen fins a setze setmanes després de la primera dosi no és un problema. «Més de setze estaríem més en una situació de desprotecció», va admetre confiant que això no passarà.

Respecte a la represa de vacunacions als col·lectius essencials, Salut prioritza l’escolarització dels mestres que treballen amb «més petits» perquè és una etapa escolar en què la presencialitat és clau.

Absència a cites programades

Després d’alertar aquesta mateixa setmana que entre 8 i el 10% de les persones que demanen cita per vacunar-se no s’hi presenten, Cabezas va reconèixer que a la web per demanar cita no era gaire fàcil cancel·lar-la. Una possibilitat és que siguin persones que s’han absentat perquè paral·lelament tenien cita del CAP.