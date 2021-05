El Departament de Salut repetirà en els propers dies els cribratges amb PCR d’automostra nasal a Tossa de Mar, Roses i Lloret de Mar, amb l’objectiu de tallar cadenes de contagi de la covid-19 entre persones asimptomàtiques. L’acció s’ha programat, tal com estava previst, un cop transcorregudes dues setmanes des del primer cribratge amb autopresa i que en el conjunt dels tres municipis va permetre recollir 2.902 mostres i detectar 55 positius, segons els primers resultats provisionals. Les proves estan adreçades a persones d’entre 16 i 60 anys sense símptomes, que no hagin passat la covid-19 en els últims tres mesos i sense la pauta de vacunació completada.

Els cribratges es desenvoluparan en els mateixos espais ja habilitats per l’entrega dels paquets d’automostra la setmana passada. A Tossa de Mar tindrà lloc al Casal de Jubilats de la Casa del Mar el dimarts 18 de maig de 9:30h a 14h i de 15h a 19h. També durant la setmana vinent, s’han programat dues jornades més de cribratge al Teatre Municipal de Roses: el dimecres 19, en horari de matí de 9h a 15h, i el dijous 20, en horari de tarda, de 13h a 19h. En el cas de Lloret de Mar, el cribratge es realitzarà el 25 i 26 de maig al Teatre Municipal, de 10h a 14h i de 15h a 19h.

La tria dels territoris on es desenvolupen aquests cribratges poblacions s’ha fet seguint criteris epidemiològics per part de Salut.

Mig miler de mostres a Girona

La repetició del cribratge a Girona va finalitzar ahir al palau de Fires de la ciutat on s’han recollit un total de 554 mostres en dos dies. Seguidament, ahir va tornar a començar a Sant Hilari Sacalm, on també hi ha una incidència elevada de casos. En dues hores es van recollir 180 mostres i avui finalitzarà en horari de tarda.