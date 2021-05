Un equip internacional de científics ha assenyalat que encara es necessita «més recerca» per poder determinar l’origen de la pandèmia de la covid-19: «Les teories de l’alliberament accidental des d’un laboratori i de la propagació zoonòtica continuen sent viables», adverteixen.

A la revista Science, Jesse Bloom, Alina Chan, Ralph Baric, Akiko Iwasaki, David Relman i els seus col·legues signen una carta en la qual demanen un examen «adequat, transparent, objectiu i basat en dades» sobre l’origen de la pandèmia. «Saber com va sorgir la covid-19 és fonamental per poder informar sobre les estratègies globals per mitigar el risc de futurs brots», recalquen els autors de la carta.

Els divuit signants fan referència a un informe conjunt de la Xina i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre els orígens del SARS-CoV-2, alguns dels resultats del qual es van publicar al novembre de 2020. En aquest sentit, els científics apunten que l’equip de l’OMS va avaluar com a «probable o molt probable» un hoste intermedi com a origen de la pandèmia de la covid-19, i l’incident de laboratori com a «extremadament improbable».

En aquell moment, segons recorden, el director general de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, va comentar que les proves que donaven suport a un accident de laboratori eren insuficients. No obstant això, l’equip de científics assenyala que les dues teories no es van considerar de forma equilibrada: només quatre de les 313 pàgines de l’informe i els seus annexos abordaven la possibilitat d’un accident de laboratori, apunten.

«Cal aconseguir més claredat»

«Com a científics amb experiència rellevant estem d’acord amb el director general de l’OMS, amb els Estats Units i tretze països més, i amb la Unió Europea, que és necessari i factible aconseguir una major claredat sobre els orígens d’aquesta pandèmia», assenyalen.

És per aquest motiu que demanen una recerca «transparent, objectiva, basada en dades, que inclogui una àmplia experiència, i que estigui subjecta a una supervisió independent i gestionada de manera responsable».

Per tal de finalitzar la missiva, conclouen: «En aquesta època de desafortunat sentiment antiasiàtic en alguns països, observem que al principi de la pandèmia van ser metges, científics, periodistes i ciutadans xinesos els que van compartir amb el món informació crucial sobre la propagació del virus, sovint amb un gran cost personal». És per això, afegeixen, que «hauríem de mostrar la mateixa determinació a l’hora de promoure un discurs desapassionat basat en la ciència sobre aquesta difícil però important qüestió».