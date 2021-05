Tot apunta al fet que la pandèmia de covid-19 està, per fi, baix control a Catalunya. La crisi sanitària no ha acabat, però la millora dels indicadors epidemiològics i l’avanç de la campanya de vacunació dibuixen un panorama molt més esperançador. Per això mateix, segons va anunciar aquest divendres la Generalitat, a partir del pròxim dilluns 24 de maig es relaxaran algunes de les restriccions vigents actualment.

La restauració podrà obrir a partir de les sis del matí per servir esmorzars (fins ara només podien obrir la persiana a partir de les 7.30). Comerços i universitats passaran del 30 al 50% d’aforament i el sector de la cultura passarà del 50 al 70% d’aforament. Actes culturals (i esportius i religiosos) podran acollir fins a 1.000 persones en interiors i 3.000 en exteriors (i recintes amb ventilació reforçada). A partir del dia 24, a més, congressos i esdeveniments podran realitzar-se sense necessitat d’autorització prèvia. I les activitats educatives no reglades passen d’un màxim de sis assistents a un total de deu.

«Si seguim així és molt improbable que hi hagi un nou rebrot massiu a la vista», va argumentar la Consellera de Salut Alba Vergés. Les xifres de contagiats, va explicar, no es registraven des d’almenys l’estiu passat. La situació d’hospitals i ucis, amb 1.139 ingressats en planta i 399 en vigilància intensiva, ha tornat al panorama previ a la quarta ona. Mentrestant, la Rt també indica que la pandèmia ha deixat de créixer. «Anem pel bon camí. Si tot segueix així, aquest estiu estarem molt millor que l’anterior», va afegir Vergés, qui també va pronosticar que l’hivern que ve podríem estar enfront d’un escenari similar al de la grip d’altres anys.

«Fa setmanes que veiem que la pandèmia està canviant de paradigma. Això és gràcies a l’avanç de la campanya de vacunació, al sistema de rastreig i a la corresponsabilitat ciutadana», va comentar Marc Ramentol, secretari general de Salut, durant la compareixença d’aquest divendres. Cinc mesos després de la primera burxada contra el coronavirus, Catalunya ja ha administrat més de tres milions i mig de dosi contra el covid-19 a través dels més de 500 punts de vacunació actius. En vista d’aquestes esperançadores xifres, Vergés va aprofitar l’ocasió per agrair la titànica tasca tant dels equips sanitaris com dels que es dediquen a l’organització i logística.

«Ja no estem enfront d’un estat d’alarma, però continuem en una situació d’emergència sanitària», va recordar Sergio Delgado, subdirector general de Protecció Civil. «Hem de recuperar activitats de forma adaptada; sabent els riscos que hi ha i gestionant-lo», va afegi4. En aquest sentit, Delgado va recordar que els espais tancats, les aglomeracions i la falta de màscares constitueixen elements de risc. «Malgrat les imatges del passat cap de setmana, creiem que la majoria de la gent continua respectant les mesures»,va comentar el portaveu de Protecció Civil.

445.000 multes a Catalunya

El dispositiu policial desplegat en els últims 418 dies a Catalunya, des del primer decret d’estat d’alarma fins al passat 8 de maig, se salda amb més de 445.000 actes obertes. Segons va explicarael comissari de Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, la gran majoria de sancions han estat per saltar-se les restriccions de mobilitat. També destaca un 15% de multes per incomplir l’ús de màscara i un 8% per desobediència a les autoritats. Durant aquesta pandèmia, els Mossos d’Esquadra també han denunciat més de 500 estafes per venda de bovines i material sanitari fals. Fins ara, va explicar Moliner, s’han cobrat més de 18.000 sancions; l’equivalent a tres milions d’euros.

El balanç global mostra que, almenys a Catalunya, s’han imposat més multes durant el segon confinament que durant en el primer (240.000 en un cas i 170.000 en l’altre).