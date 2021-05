La Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça va lamentar ahir la decisió del sindicat Unió de Pagesos d’abandonar el consens entre diferents institucions per fer censos conjunts sobre la població de senglars.

En un comunicat, afirmen que no es poden fer batudes «allà on l’espècie no és un problema» i asseguren que la problemàtica dels senglars va «més enllà dels danys i destrosses al camp» perquè als punts on hi ha sobrepoblació hi ha accidents de trànsit i, a més, el control de l’espècie és important pels riscos d’entrada de la pesta porcina, que tindria conseqüències «devastadores» per a la indústria agroalimentària.

La Federació sosté que per fer front a la problemàtica del senglar cal buscar el «màxim consens» possible, ja que es tracta d’un «repte de país». En aquest sentit, i en resposta a les peticions del sindicat Unió de Pagesos, creu que «cal treballar amb unitat i mirant més enllà dels interessos de cada col·lectiu».

Segons la Federació, la principal incoherència que presenta el problema del senglar és que «no hi ha dades que permetin fer un diagnòstic real de la situació», per saber en quines zones aquesta espècie està fora de control.

«Aquesta proposta de censos que segueix en marxa s’ha fet validada per l’administració i tècnics experts en una prova pilot a les Gavarres i Rocacorba», asseguren.

A més, la Federació creu que no es poden fer batudes on l’espècie no és un problema, i sosté que les dades de batudes «demostren que hi ha diferents punts on la presència del senglar ha minvat de manera considerable», una pràctica que qualifica «d’abusiva». Per això, conclou que «ens sorprèn que d’altres la defensin».

En canvi, Unió de Pagesos sosté que aquestes mesures «no serveixen per a res» i que el que cal és reduir «dràsticament» la població de pocs». Precisament, consideren que la densitat que hi ha en algunes zones és insostenible i que cal declarar l’emergència cinegètica a les zones on «fa més mal».

Amb tot, asseguren que les rutes per fer el cens responen a criteris «tècnic» i «consensuats» per les parts. «No entenem perquè es vol torpedejar», insisteixen.

Per últim, els caçadors lamenten que Unió de Pagesos és l’únic que ha abandonat la taula de consens, i que hi segueixen altres representants del camp com les JARC, a més de la Generalitat.