Els càmpings de les comarques gironines han invertit 21 milions d’euros per millorar les seves instal·lacions aquesta temporada i reforçar la seva oferta com a «gran motor turístic». Entre les inversions hi ha millores en eficiència energètica, nous allotjaments (més adaptats als usuaris amb mobilitat reduïda) i oferta per als més petits. També han invertit en noves recepcions, noves zones de restauració, han millorat la digitalització, la jardineria i alguns han incorporat més plaques solars o punts de recàrrega de bicicletes elèctriques. Un establiment, a més, ha inaugurat un espai de coworking. A partir d’avui, el 80% de les instal·lacions ja estan obertes i «preparades» per acollir clients amb «seguretat».

Els càmpings gironins s’han convertit, durant els últims anys, en autèntics «resorts» amb serveis adaptats a les exigències del mercat i on es busca que el visitant pugui viure experiències innovadores.

Per fer-ho possible, els establiments gironins han fet importants inversions, que en els últims set anys sumen fins a uns 200 milions d’euros. Les inversions tampoc s’han aturat en temps de pandèmia i els càmpings de la demarcació han destinat 21 milions en la millora de les seves instal·lacions de cares a aquest estiu.

Nou web per a mòbils

L’Associació de Càmpings de Girona, per la seva banda, ha creat una nova plataforma amb tota la oferta dels càmpings associats i un lloc web dissenyat específicament per a mòbils, amb la possibilitat també de compra de material de càmping i entrades culturals per a esdeveniments de les comarques gironines.

El president de l’entitat, Miquel Gotanegra, remarca la importància de no aturar les inversions, malgrat la pandèmia, per poder continuar al sent «capdavanters» i avançar cap a la sostenibilitat i la inclusió.