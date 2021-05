Els experts del Biocomsc certifiquen que els ingressos a planta per covid-19 als hospitals catalans arriben a la millor situació des d’octubre passat, context previ a la segona onada de la pandèmia, amb 1.139 pacients. El grup de científics de biologia computacional assenyala que s’ha produït una caiguda de 200 hospitalitzacions a planta en menys d’una setmana, ja que els casos han baixat en totes les edats, però especialment en aquelles amb més risc de complicacions. Els investigadors de la UPC constaten que les UCIs «també guanyen marge», tot i que de forma més lenta, i n’esperen una millora la setmana que ve més que un estancament. El Biocomsc preveu que les millores als hospitals continuïn abans que es vegin els efectes de l’aixecament d’estat d’alarma.

Segons l’última actualització de les dades de Salut, fins ahir hi havia 1.139 pacients ingressats a planta a causa de la covid-19 i 399 a les UCIs. Els investigadors del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la UPC puntualitzen que, tot i aquestes millores, l’ocupació a les UCIs encara és molt alta.

En un fil a Twitter, dona per fet que l’aixecament de l’estat d’alarma es veurà reflectit en els contagis però desitja que els efectes siguin els «menors possibles». Els investigadors demanen a la ciutadania que es protegeixi fins que s’arribi a la immunització de grup. Per això recomanen evitar els entorns de risc; estar en grups petits i amb mascareta i prioritzar els exteriors i no cridar.

Recentment, els experts també han recalcat l’efecte positiu de la vacunació, sobretot en la reducció de la mortalitat de les persones més vulnerables i d’edat més avançada. Les morts ja s’haurien reduït un 60% gràcies a les vacunes.