Després de setmanes amb registres de gironins ingressats a l’UCI elevats i estancats en la cinquantena, en els darrers set dies el nombre de crítics ha experimentat una de les davallades més pronunciades de la pandèmia. Fins a tal punt que ahir Salut en va notificar trenta, la xifra més baixa des del 23 d’octubre, quan es va registrar aquesta mateixa xifra. Ja en aquell moment hi havia preocupació pel creixement de la segona onada i els experts consideraven que era una xifra prou elevada. Des de llavors, el pic es va assolir el 5 de febrer, amb seixanta ingressats en estat greu, el doble.

Tot i que al llarg de la tercera i quarta onada hi ha hagut alts i baixos, el nombre de pacients sempre s’ha mantingut elevat. Quan hi havia millores i el govern flexibilitzava les restriccions, els sanitaris i experts alertaven del perill que podia suposar un augment de positius i d’ingressats per a l’estabilitat de les UCIs, ja que sempre estaven tensades.

Ara sembla que es comença a confirmar una millora clara. Prova d’això és que en una setmana s’ha produït una davallada d’una vintena de crítics. Aquesta baixada en tan poc temps no es produïa des del maig de l’any passat, quan la primera onada començava a debilitar-se.

Per altra banda, el nombre total d’hospitalitzats per coronavirus també va seguir baixant i es va situar en 129. Per trobar una dada similar també cal recular fins al mes d’octubre, concretament al 17, quan se’n van registrar 127.

Tot i que les dades d’hospitalitzats encara estan lluny dels mínims notificats l’estiu de l’any passat, val a dir que les dades conviden a l’optimisme tenint en compte el bon progrés de la vacunació.

A Catalunya es va produir una situació similar. Els crítics van situar-se per sota de 400 per primera vegada des de finals de març, tot i que són xifres també similars a les del mes d’octubre. El total d’ingressats es va situar en 1.139 després de la davallada de 88 pacients en un dia.

Indicadors estables

Respecte a la resta de dades, la majoria va seguir la mateixa dinàmica dels darrers dies. Girona va sumar 185 positius, xifra lleugerament superior a la del dia anterior, i una mort. Per altra banda, una altra bona notícia és que el risc de rebrot va baixar del llindar de 300 i després de setmanes d’estancament sembla que també es confirma la tendència a la baixa. Seguidament, la taxa de reproducció del virus va créixer una centèsima fins a 0,93.

A Catalunya, Salut va notificar 1.222 positius i sis morts. El risc de rebrot es va baixar onze punts fins a 180 i la taxa de transmissió del virus es va mantenir igual que el dia anterior. La positivitat de les proves se situa per sota del 5%.