El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, va demanar ahir als països que no vacunin als nens i adolescents contra la Covid i que destinin aquestes dosis al sistema Covax, creat perquè els països amb menys recursos tinguin accés a la vacunació.

«En un grapat de països rics, que van comprar la major part del subministrament de vacunes, ara s’estan vacunant grups de menys risc. Entenc que alguns països vulguin vacunar nens i adolescents, però els insto a què ho reconsiderin i, en el seu lloc, donin vacunes a Covax, ja que als països d’ingressos baixos i mitjans baixos el subministrament de vacunes no ha estat suficient ni tan sols per a immunitzar als professionals sanitaris», va indicar Tedros. També va advertir que, amb el ritme actual de propagació del coronavirus, el segon any d’aquesat pandèmia serà «molt més mortífer» que el primer.

I és que, actualment, només el 0,3% del subministrament de vacunes es dirigeix a països de baixos ingressos, per la qual cosa el dirigent de l’OMS va avisar que la «vacunació per degoteig no és una estratègia eficaç» per a compartir un virus com el que origina la Covid-19.

Increment dels casos

En aquest sentit, Tedros va destacar la situació a l’Índia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Cambodja, Tailàndia i Egipte, on s’estan incrementant els casos de contagi i les hospitalitzacions per coronavirus i, a més, només a la regió de les Amèriques es van registrar la setmana passada el 40% de totes les morts per aquesta causa.

«La Covid-19 ja ha costat més de 3,3 milions de vides i estem en procés que el segon any d’aquesta pandèmia sigui molt més mortal que el primer. Salvar vides i mitjans de subsistència amb una combinació de mesures de salut pública i vacunació, no l’una o l’altra, és l’única manera de sortir de la pandèmia», va emfatitzar el director general de l’OMS.

Dit això, Tedros va felicitar l’anunci de nous acords que impliquen la transferència de tecnologia i l’intercanvi de coneixements tècnics entre fabricants internacionals per a augmentar la producció de vacunes.

Abandó de les mascaretes

També ahir, experts de l’OMS van assenyalar que l’abandó de les mascaretes obligatòries en un país no només depèn del nivell de vacunació contra la Covid-19 que hagi aconseguit, en resposta a la decisió als EUA de permetre als ja vacunats que deixin d’usar-les.

«Amb alts percentatges de vacunació s’haurien de tenir baixos nivells de contagis comunitaris, però hi ha un període de transició mentre augmenten les immunitzacions i es redueix la transmissió», va afirmar sobre aquest tema el director d’Emergències Sanitàries de l’OMS, Mike Ryan, en roda de premsa.

Encara que no va criticar directament la mesura als EUA, l’expert irlandès va subratllar que «mantenir mesures de seguretat pública mentre es vacuna tant com sigui possible col·loca els països en millor posició perquè puguin dir als seus ciutadans que ja no han de portar mascareta».

Els anticossos de Pfizer

Endarrerir 12 setmanes el temps entre la primera i la segona dosi de la vacuna de Pfizer augmenta fins a tres vegades i mitja els anticossos generats contra el covid-19. És la conclusió d’un estudi realitzat a la Universitat de Birmingham (el Regne Unit) amb 175 persones d’entre 80 i 99 anys. Pfizer i BioNTech afirmen, per la seva banda, que no tenen dades que donin suport a aquest extrem.

L’estudi, fet públic ahir divendres, és el primer que compara directament la resposta immunològica de la vacuna de Pfizer si s’administra la segona dosi a les tres setmanes -pauta que segueix actualment el Regne Unit i Espanya- i a les dotze setmanes. Les autoritats britàniques defensen que cal subministrar la segona dosi a les dotze setmanes, per a així donar protecció amb una primera dosi a més nombre de ciutadans.

«El nostre estudi demostra que el pic d’anticossos generats després de la segona dosi de Pfizer augmenta considerablement en gent gran quan aquesta segona dosi es retarda fins a les 12 setmanes», assegura Helen Parry, una de les responsables de la recerca.