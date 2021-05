L’any de la pandèmia, el 2020, la solidaritat va arribar a l’hospital Trueta a través de centenars de donacions econòmiques i de material sanitari provinents de particulars, empreses i entitats de les comarques gironines i també d’altres punts del territori.

En total, en el marc del programa de mecenatge Fem+Trueta, el valor de les aportacions va ascendir fins a 669.798 euros. La campanya té com a objectiu apropar el centre a la societat gironina i fer que tothom qui ho vulgui pugui col·laborar activament en el seu creixement, ja sigui a través de donacions econòmiques directes, donacions de material o bé organitzant activitats solidàries a favor del centre hospitalari.

Aquestes donacions s’han invertit en quatre àmbits diferents. En primer lloc, i com a resposta a la crisi sanitària, a l’adquisició de material i equipament covid-19. S’han adquirit mascaretes, granotes, pantalles i altres materials de protecció individual per als professionals sanitaris; ventiladors mecànics invasius i no invasius per a pacients amb necessitat de respiració assistida; equipament per a la nova unitat d’hospitalització de la planta 9B per a pacients covid-19 greus i molt greus; un nou ecògraf de suport a l’UCI; purificadors d’aire portàtils amb filtre absolut; dispensadors automàtics de solució alcohòlica per a la desinfecció de mans; un dispensador de protectors de sabates i impressores 3D per a fabricar petites peces d’aparells electromèdics.

D’altra banda, s’ha invertit en la millora del benestar de pacients, familiars i professionals amb un comunicador de veu intel·ligent perquè els pacients ingressats a l’UCI amb dificultat de parla puguin transmetre les seves necessitats de manera ràpida i senzilla; tauletes per facilitar les videotrucades entre els pacients aïllats i les seves famílies; noves butaques per a pacients hospitalitzats; l’edició de la guia de la Unitat de Neonatologia; mobiliari per a la nova àrea de descans dels professionals de guàrdia i obres d’art d’artistes residents a les comarques gironines.

Respecte a les millores assistencials, s’ha adquirit material per a la rehabilitació neuropsicològica d’infants amb dany cerebral i un nou equip d’estimulació elèctrica per a la rehabilitació de la disfàgia dels pacients que han patit un ictus.

Finalment, s’ha impulsat la primera edició del Fellowship en tècniques d’imatge cardíaca avançades i l’ajut per a l’estudi de la resposta de la metformina com a radiosensibilitzador durant el tractament neoadjuvant del càncer de recte localment avançat.

També cal destacar que el valor de les donacions s’ha reduït a pràcticament a la meitat respecte a l’any anterior. Al llarg del 2019, el Trueta va rebre aportacions d’un valor d’1.056.958 euros en total.