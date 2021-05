La consellera de Salut, Alba Vergés, va constar ahir que la pandèmia del coronavirus «va a la baixa des de fa dies» gràcies a la vacunació i a les mesures. Ara bé, Salut manté el missatge de prudència i deixa clar que, si bé la pandèmia «canvia de paradigma i de forma», «no ha acabat». «La situació està controlada i si seguim per aquest camí, és improbable que hi hagi un nou rebrot, però hem de continuar en alerta», va afirmar Vergés. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va insistir en el missatge que el risc d’un rebrot massiu és «baix» per la combinació de l’avanç de la vacunació amb el manteniment de restriccions. Ramentol ha advertit que aixecar-les ràpid, podria modificar aquesta probabilitat de rebrot.

L’avanç de la vacunació està tenint impacte en el nombre de defuncions, hospitalitzacions i contagis. Vergés va indicar que el 83% de les persones de més de 60 anys han rebut almenys la primera dosi de la vacuna i el 62% dels majors de 50. En l’últim balanç es van administrar més de 77.000 dosis del vaccí a Catalunya i aquesta setmana, fins dijous, unes 260.000.

Sobre l’impacte de l’aixecament de l’estat d’alarma, Vergés va dir que encara és massa d’hora per saber-ne l’abast però ha destacat que de moment no han observat un impacte de la flexibilització d’algunes mesures, previ al 9 de maig. Vergés va recalcar que la pandèmia continua i que serà una amenaça fins que no acabi a tot el món. La titular de Salut va destacar que qualsevol variable de la pandèmia en un altre país pot tenir un impacte a Catalunya, sobretot amb referència a les noves variants, com la de l’índia, i va recordar que precisament aquesta és una de les grans lliçons del coronavirus. Una amenaça que sembla molt llunyana pot acabar capgirant-ho tot.