xarxa de falsificació de carnets. El macrooperatiu «Loki» ja acumula més de 600 detencions. 1 El cap de l’AIC i sotsinspector dels Mossos a Girona, Carles Martínez. F

1 Diners localitzats en un dels registres policials. F

1 Un dels detinguts dels registres a Sant Feliu de Guíxols. F

La xarxa que falsificava carnets de conduir va guanyar més de 7 milions d’euros pels més de 7.800 permisos falsos que va expedir en poc més de dos anys. Els arrestats que presumptament estan vinculats a aquest entramat piramidal que té l’epicentre a Girona ja superen els 600. De fet, el dijous els 14 presumptes líders de la xarxa van passar a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció 1 de Girona, que va decretar presó sense fiança per vuit dels integrants.

La investigació del macrooperatiu «Loki» va iniciar-se l’estiu de 2020 després que els Mossos d’Esquadra detectessin a l’Alt Empordà diversos individus conduint amb permís tot i que sabien que no eren titulars del carnet. Segons va explicar el cap de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Girona, el sotsinspector Carles Martínez, aquests fets aïllats els van fer sospitar que podia haver-hi un entramat al darrere. «Vam coordinar-nos amb la DGT de Madrid per esbrinar fins on arribava el frau, i vam adonar-nos que era més gran del que ens pensàvem», va indicar Martínez.

A partir d’aquí, i arran de les investigacions paral·leles que també realitzava la Policia Nacional, es va posar en marxa un equip conjunt d’investigació.

Els Mossos situen com a cervell del grup un informàtic que treballava a la delegació provincial de Girona de la DGT des de setembre de l’any 2019. En aquest sentit, Martínez va detallar que l’investigat va iniciar la pràctica delictiva «des del principi», aprofitant que tenia accés a les claus d’accés de funcionaris i coincidint amb la instauració del teletreball durant l’inici de la pandèmia.

Per dur a terme l’activitat delictiva va contactar amb un home que li va facilitar la xarxa d’intermediaris que li calia.

La mecànica d’actuació era la següent: el colíder va teixir una xarxa d’intermediaris que feien d’aconseguidors dels clients. Es tracta de persones que en alguns casos regentaven locutoris on acudien usuaris que no disposaven de permís de conduir amb intenció d’aconseguir-los.

Per obtenir els permisos els usuaris havien de pagar entre 3.000 i 15.000 euros. En alguns casos, s’han expedit permisos simulant convalidacions de permisos de països que no tenen conveni amb Espanya, en altres ocasions els conductors han recuperat punts sense seguir el canal oficial i legal i també hi ha conductors que han aconseguit un carnet que no s’havien tret mai. Dels prop de 2.000 carnets falsificats que van expedir, 900 eren de permisos nous fets a gent que no tenia el carnet prèviament.

Amb tot, la investigació va enganxar els membres de la xarxa en un moment en què encara no havien consolidat la seva activitat. «Els investigats no tenien coneixements per donar sortida a tots els diners que feien, els va agafar per sorpresa el fet d’acumular un guany tan important», va assenyalar el sotsinspector. De fet, les investigacions han descobert que per blanquejar els diners van fer inversions en borsa, reformes als seus habitatges i es van comprar cotxes de luxe. També van comprar criptomonedes per valor de mig milió d’euros que encara no ha pogut ser intervingut.

Durant els escorcolls que es van realitzar el dimarts als municipis de Sant Feliu de Guíxols, Quart, Vic, Calonge i Llagostera es van detenir els 14 integrants de la cúpula. Entre ells hi havia la parella de l’informàtic, que l’hauria ajudat a falsificar els carnets. Va ser detinguda al domicili de Sant Feliu en què van trobar uns 65.000 euros en efectiu. La seva «mà dreta» va ser detingut a Quart, i està en presó preventiva. n els dies posteriors les entrades i escorcolls a diversos punts de l’Estat van elevar el nombre de detencions fins a més de 616.