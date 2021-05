La investigadora del centre de biocomputació Biocomosc Clara Prats va afirmar ahir que, d’acord amb els escenaris que treballa el centre i donat el grau d’immunitat que s’està aconseguint amb les vacunes, és probable que a finals de juny hi hagi dies sense morts per covid-19 a Catalunya. En una entrevista a RAC1, Prats va explicar que, gràcies a la vacunació i a la immunitat que també adquireixen aquells que han resultat contagiats, «el dia sense cap mort per covid no és lluny».

«Ens hi comencem a apropar. No és una predicció exacta, però és probable que al juny hi hagi un dia sense cap mort per Covid a Catalunya», va manifestar Prats. Aquestes mateixes circumstàncies propiciarien que al juny es pogués controlar, «de forma espontània», una nova onada, «sense aplicar mesures».

«Amb un creixement suau a principis de juny, amb una velocitat de reproducció d’1,2, podria ser controlable només amb la vacunació», va explicar. «Encara no es podria aguantar un creixement explosiu [en grans esdeveniments], però si se segueixen les limitacions de trobades i l’ús de mascareta, podríem suportar un creixement d’aquestes característiques», va indicar. A aquests factors s’hi suma que el factor estacional «va tenint cada cop més força». Amb la summa de tots els factors,«la quarta onada s’ha quedat en petita onada».

En qualsevol cas, va puntualitzar que «si comencéssim a créixer avui mateix no podríem garantir que no hi hagués passos enrere». «Per tant, no és inversemblant aquest escenari. Cal ser prudents encara», va afegir. Prats va avançar que, si es manté l’actual «reobertura tranquil·la», i una vegada vacunada la població d’entre 20 i 50 anys, «d’aquí a un parell de mesos» ja es podran permetre els esdeveniments multitudinaris.