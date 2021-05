S’aconseguirà a l’agost la immunitat de grup? Quines implicacions tindrà? Podrem dir adéu a les mascaretes? Tot això és factible si el ritme de vacunació continua augmentant en plena temporada de vacances, però arribar a aquest 70% màgic de cobertura no serà «immediat», i per tant el retorn a la vida premandèmica no es podrà fer de cop.

Dilluns passat, el president del Govern, Pedro Sánchez, va posar data a la immunitat col·lectiva: el dia 17 d’agost, 33 milions de ciutadans estaran protegits davant de la Covid-19, però experts en epidemiologia, salut pública, vacunologia i immunologia prefereixen no marcar-se terminis, quantificar percentatges o associar xifres a expectatives massa elevades.

El més important ara és continuar vacunant, fer-ho ràpid i no deixar ni una sola dosi sense posar. Així ho diuen els presidents de la Societat Espanyola d’Immunologia (SEI), Marcos López Hoyos; de l’Associació Espanyola de Vacunologia (AEV), Amós García Rojas; el vicepresident de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE), Óscar Zurriaga; i el Facultatiu de Medicina Preventiva i Salut Pública de l’hospital Reina Sofia de Còrdova, José Luis Barranco.

Què és la immunitat de grup?

La immunitat de grup és la protecció indirecta que s’aconsegueix enfront d’una malaltia infecciosa pel fet que hi ha un alt percentatge de la població que, o bé està vacunat, o bé ja ha passat el coronavirus, de manera que aquestes persones actuen de tallafocs contra el virus frenant la seva expansió. No és igual en totes les malalties: per exemple, en el xarampió la seva efectivitat demana una immunitat d’entre un 80% i un 85%.

I com es mesura? Amb el número reproductiu bàsic R0, que calcula a quantes persones pot transmetre un individu infectat. En el xarampió arriba a 18, d’aquí ve que la taxa d’immunitat col·lectiva sigui tan alta; en el cas de SARS-CoV-2 es va establir entre 2 i 3, fet que fa que el nombre de persones que han d’estar protegides per tallar la transmissió hagi de rondar el 70%, explica López Hoyos. Però cal tenir en compte multitud de factors, un d’ells les variants que van apareixent que, per la seva transmissibilitat més elevada, poden modificar l’índex R i, amb això, la xifra en la qual es fixa la immunitat de grup. «Es tracta d’aproximacions: no hi ha un càlcul unívoc que digui que a partir d’aquí ja estem», continua José Luis Barranco, que afegeix que el percentatge «no és un tot o res, no significa que quan aconsegueixo un 70% sí que hi arribo però al 69,9%, no».

Més enllà que la xifra sigui discutible i pugui ser susceptible de canvis, no n’hi ha prou en aconseguir-la, sinó que ha d’haver-hi un repartiment heterogeni.

Compten els contagiats?

En els seus càlculs, el Govern compta només amb les persones que han completat la pauta (dues dosis en els casos de Pfizer, Moderna i AstraZeneca i una en el de Janssen). «Una persona està primovacunada o correctament vacunada quan s’han posat dues dosis encara que s'hagi vist que una és altament efectiva», subratlla Barranco.

No obstant això, a la immunitat de grup no només s’hi arriba per la vacunació, sinó que també és possible assolir-la gràcies a la immunitat natural adquirida amb el contagi.

A Espanya s’estan vacunant a tots, infectats o no, encara que en el cas dels menors de 65 anys que hagin estat vacunats abans d’haver transcorregut sis mesos des del diagnòstic, es considera que han completat la pauta amb una sola dosi, segons l’estratègia de vacunació. Així que, en opinió de Zurriaga, els que han estat en contacte amb el virus també tenen aquesta funció de tallafocs:

La previsió és realista?

Per a Zurriaga, es pot fins i tot avançar abans d’agost: «És possible, però depèn de les vacunes que es tinguin i la velocitat a la qual es posin. La capacitat d'administrar dosis es pot aconseguir, perquè el coll d’ampolla ve per la quantitat de dosis disponibles».

Al ritme d’ara, «evidentment no, però el d’ara no és el real ni el que hi haurà el mes que ve: amb l’arribada de vacunes, el múscul que demostraran les comunitats quant a capacitat operativa serà molt més gran», opina Barranco, que creu que el principal risc pot ser el sistema de citació.