Un documental que tracta el futur de la Costa Brava i que té el finat empresari Jordi Comas com a fil conductor és a punt de veure la llum. Inspirat en el llibre La Tramuntana Justa. El batec de la Costa Brava, s’estrenarà el 21 de maig a Platja d’Aro. El documental, promogut per la Fundació Jordi Comas Matamala (FJCM), porta el mateix títol del llibre, publicat l’abril de 2013, cinc mesos després del traspàs del conegut empresari hoteler. L’audiovisual actualitza els continguts d’aquell volum i tracta el futur de la Costa Brava, des d’una òptica transversal i multidisciplinar, amb la figura de Jordi Comas com a fil conductor.

Dirigit per Josep Puigbó, periodista i patró fundador de la FJCM, en el documental hi participen els autors del llibre: la seva vídua i presidenta de la FJCM, Carme Hospital; els periodistes Pius Pujades, Salvador Garcia-Arbós i Enric Serra, que va ser qui va coordinar l’edició del volum, fruit de la voluntat d’uns quants amics, i que substitueix el traspassat Narcís-Jordi Aragó; l’historiador Ferran Mascarell; l’advocat Jordi Xuclà; el consultor turístic Martí Sabrià; l’editor Ricard Planas; l’escriptor Antoni Puigverd; el naturalista Jordi Sargatal i Joan i Josep Roca, cuiner i cambrer de vins, respectivament, a més del mateix Josep Puigbó.

En el documental intervenen així mateix l’economista Joan Cals; el cuiner i hoteler Jaume Subirós; el mecenes Antoni Vila Casas; el bisbe de Girona, Francesc Pardo; l’exvicepresidenta d’Skal Internacional, Tere Díaz; la CEO del CETT, Maria Abellanet; l’escriptor Miquel Martín Serra; els periodistes Jordi Bosch i Lluís Falgàs; l’hotelera Cristina Cabañas; el socioecòleg Ramon Folch; l’historiador i exalcalde de Girona Joaquim Nadal, l’empresària Willy Wassink i la rapsoda Carme Jordi Hospital.

L’audiovisual ha comptat amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, CaixaBank i la Fundació «la Caixa».

El documental s’estrenarà el divendres 21 de maig, a les vuit del vespre, en un acte de la fundació Jordi Comas Matamala, que se celebrarà a l’Hotel Costa Brava de Platja d’Aro. Per respectar les mesures de seguretat vigents, l’acte es farà amb aforament limitat. També serà retransmès en directe, per streaming, a través del Canal de YouTube de la FJCM i, a partir de les 23.00 del mateix dia, l’acte es podrà seguir per Televisió Costa Brava.

Jordi Comas Matamala (Juià, 1945 – Platja d’Aro, 2012) va continuar l’activitat hostalera iniciada pels seus pares, amb els restaurants Aradi (1963) i la Riera (1965) i els hotels Aromar (1979), Costa Brava (1983) i S’Agaró (en copropietat amb la família Sibils-Ensesa), entre moltes altres activitats relacionades amb el turisme i la Costa Brava.