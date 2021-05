Des que va començar la campanya de vacunació contra la covid-19, s'han generat certes polèmiques sobre els criteris que determinen la prioritat d’alguns col·lectius per sobre dels altres. D'entrada, va ser inqüestionable començar a vacunar els usuaris i treballadors de residències, on el virus ha causat grans estralls, i els sanitaris que estan a primera línia. A partir d'aquí, les limitacions d’edat d’algunes companyies farmacèutiques i els entrebancs en l’arribada de dosis ha provocat que, durant unes setmanes, es vacunessin abans joves de serveis essencials que la població d’edat més avançada.

Tot i que ara ja s’està seguint el criteri plantejat inicialment de vacunar per franges d’edat, cal recordar que des de fa mesos també s’estan vacunant persones que tenen malalties considerades de «risc», independentment de l’edat que tinguin. Els criteris per determinar quines malalties són prioritàries i quines no es decideixen des del Ministeri de Sanitat i el Consell Interterritorial de Salut a través de l’Estratègia de vacunació contra la covid-19 a Espanya. El document ja s’ha actualitzat set vegades des del desembre de l’any passat i continua excloent col·lectius amb patologies considerades d’alt risc que es poden agreujar amb la infecció de la covid-19.

Pacients amb insuficiència cardíaca, dificultat ventilatòria, trastorns mentals greus com l’esquizofrènia, fibrosi quística, diabetis i obesitat, entre d’altres, continuen sent no prioritaris malgrat que els mateixos assessors del pla estratègic de vacunació els han proposat juntament amb els vuit grups que sí que s’han reconegut des de Sanitat.

Per tant, els que sí que consten com a prioritaris per ser vacunats sense limitacions d’edat són les persones amb trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d’òrgan sòlid i en llista d’espera, persones en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, malaltia oncohematològica, càncer d’òrgan sòlid, infecció amb VIH immunodeprimits, persones amb immunodeficiència primària i persones amb síndrome de Down majors de 40 anys.

Peticions a Sanitat i Salut

Un dels col·lectius que s’ha mostrat més «molest» amb aquesta exclusió és el de persones amb diabetis. Diverses associacions s’han dirigit més d’una vegada al Govern espanyol i català per reclamar que se’ls inclogui a la llista de vacunació i lamenten que encara no en formin part.

Sandra Canudas, gerent de l’Associació de Diabètics de Catalunya, de la qual en formen part mig miler de gironins, lamenta a Diari de Girona que «tenint en compte les complicacions que podem patir si ens contagiem, no entenem per què no se’ns prioritza en la vacunació». Segons Canudas, l’associació s’ha reunit amb la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, per exposar-li el problema. «Ens va explicar que les directrius provenen d’Espanya i Europa, on s’estan prioritzant col·lectius amb patologies més greus», exposa Canudas, qui entén que hi hagi problemàtiques més urgents, però creu que «el que no pot ser és que no ens donin respostes clares». Canudas es refereix al comunicat de la Federació Espanyola de Diabetis, que aquesta setmana va admetre «decepció» després de confirmar que «Sanitat mai ha tingut intenció de reconèixer-nos com a grup de risc».

Vacunació a Girona

Segons l’estratègia de Salut, a Girona fa setmanes que es vacunen els pacients amb patologies de risc amb les dosis de Moderna als hospitals. Al principi, es feia al Trueta i a Calella, però més endavant ja es va anar estenent a tots els hospitals comarcals. S’han escollit aquests punts perquè són més adequats per a la tipologia del vaccí i perquè és més pràctic per a la majoria dels pacients, ja que solen tenen una vinculació més directa als centres per les patologies que pateixen.