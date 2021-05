El trànsit de vehicles pel passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses està en dubte després que ERC l’hagi posat de nou sobre la taula per segona vegada. Proposen que entre les vuit del vespre de dissabte i durant tot el diumenge es tanqui als vehicles, per contribuir a la recuperació econòmica, i la mateixa mesura per als dies laborables d’estiu. Al vial hi ha establiments de restauració i comerços, i diumenge al matí ja queda tancat pel mercat setmanal. La regidora d’ERC Lluïsa Pérez diu que el canvi ha de ser «compatible amb els horaris comercials i els aparcaments rotatius de la zona verda», i proposen més zones de terrasses. El govern estudia la mobilitat dins el municipi, i també per al passeig, on planteja opcions com deixar tot el ferm en un sol nivell o un únic carril de trànsit que anul·li l’anella d’aparcaments.