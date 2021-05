L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va proclamar ahir al matí Quim Torra com a fill adoptiu de la ciutat, en un acte que es va celebrar de la mà de l’alcaldessa, Susagna Riera, i de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que li van atorgar una medalla. En el seu discurs, Torra va destacar la seva vinculació amb Santa Coloma de Farners i va ironitzar amb l’ampolla de ratafia que va regalar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en una de les trobades bilaterals entre els dos executius. «Malaguanyada ampolla de ratafia», va etzibar.

Torra va agrair a l’actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, que la paraula es pugui «tornar a expressar lliurement» a la cambra, amb ella de presidenta. L’expresident català considera que d’aquesta manera «es respecta la voluntat dels ciutadans», mentre que també va recordar els anys d’amistat que els uneixen. Borràs, per la seva banda, va dir que la presidència de Torra va ser «una de les més complicades», en especial per la pandèmia, i va lloar «la seva intel·ligència». La presidenta del Parlament no va fer esment de la situació política actual i va recordar Vinyoli i Espriu com a dos referents culturals de Santa Coloma. L’acte es va obrir amb el Cant de la Senyera i es va tancar amb el d’Els Segadors. A més, hi va haver un petit aperitiu en què Torra i Borràs no van deixar de fer-se fotografies amb veïns de la localitat.