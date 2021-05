Els Mossos d'Esquadra van detenir el dissabte a la nit un jove per ferir amb un ganivet una noia durant una baralla al parc de la Draga. Segons ha explicat la policia, un grup de persones va congregar-se al parc del municipi per consumir alcohol a partir de quarts de dues de la matinada.

A partir de les 5:30, quan ja només hi quedaven una quinzena de persones, es va produir una baralla entre el detingut i un altre jove. En aquell moment, una noia va interposar-se entre ambdós per aturar la baralla, i llavors un d'ells va treure un ganivet i li va clavar a la cintura. La ferida no va ser de caràcter greu, però va requerir que se l'hagués d'ingressar a l'Hospital Josep Trueta.

Per la seva banda, els Mossos van localitzar el ganivet al lloc dels fets i van detenir el jove.