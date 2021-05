Gairebé el 25% de les persones de 50 a 59 anys té la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, concretament un 24,9%, segons les últimes dades del Departament de Salut. A nivell general, el 31,2% de la població de Catalunya ja ha rebut la primera punxada del vaccí i el 14,6% dels catalans té la pauta completa. Si només es tenen en compte els majors de 16 anys, el percentatge puja fins al 36,7% amb la primera dosi i un 17,2% amb la pauta completa. En xifres absolutes, estan totalment immunitzades 1.141.811 persones, 3.200 persones més que fa 24 hores. Ahir es van administrar 2.442.174 primeres dosis (+26.093) i 1.073.952 (+2.119) les segones.

Per col·lectius, tenen la primera dosi el 92,2% dels majors de 80 anys; el 89,8% dels que tenen entre 70 i 79; el 76,8% de la franja 66-69 anys; i el 73,7% de les persones d’entre 60 i 65 anys. També la tenen el 88,3% dels grans dependents; el 95,6% de les persones institucionalitzades; el 84,2% dels treballadors de residències; el 87,3% del personal d’atenció primària i hospitalària i el 63,2% de l’altre personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari.

Treballadors essencials

Els registres amb prou feines es mouen entre els treballadors essencials (65,9 % amb una dosi i 1,2 % amb dues) des que es va dictaminar que no es podia administrar AstraZeneca -la vacuna usada per a aquest grup- a menors de 60 anys. S'espera que la Comissió de Salut determini, segurament dimarts que ve, com es completa la pauta d'AstraZeneca d'aquest col·lectiu, mentre el Departament de Salut calcula que la setmana que ve es podran reprendre les punxades en aquest grup, bé amb el mateix inmunògen d'Oxford o amb el d'altres farmacèutiques, en funció del que s'acordi finalment.