Els hospitals van experimentar ahir un lleuger repunt de les persones ingressades per coronavirus, tant en planta com a l’UCI, segons el darrer balanç del Departament de Salut. A la regió sanitària de Girona hi havia 135 hospitalitzats, 16 més que el dia anterior, dels quals 36 es trobaven en estat crític, set més que dissabte. Tot i això, les dades sobre la pressió hospitalària continuen en nivells més baixos que les setmanes anteriors. De fet, la setmana anterior hi havia 47 pacients crítics a les UCIs, onze més que en el darrer balanç.

Alhora, la resta de dades continuen millorant, com és tendència en els darrers dies. El risc de rebrot va baixar ahir 23 punts més i se situa en 252. La setmana anterior, aquest indicador es trobava en 344 punts a la regió sanitària de Girona. La velocitat de propagació del virus és de 0,88, és a dir, 3 centèsimes menys que en el balanç de dissabte. També se situa per sota de les dades registrades la setmana passada, quan se situava en 0,97, molt més a prop de la barrera de l’1. La incidència acumulada als darrers 14 dies és de 287,49 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana anterior era de 353,71.

En la darrera setmana s’han dut a terme 15.919 proves PCR i 4.828 tests d’antígens, dels quals un 6% ha donat positiu. L’edat mitjana de les persones positives és de 36,08 anys. En l’actualització de diumenge, Salut va informar de la detecció de 94 nous casos a les comarques gironines, un 18,3% menys que el dia anterior. Amb aquests, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 73.532 contagis. En total, han mort 2.123 persones, una més que el dia anterior. D’aquestes, 1.142 han tingut lloc a un centre hospitalari o sociosanitari, 282 en residències per a gent gran, 178 al domicili i 521 no classificades per falta d’informació.

Pugen els crítics a Catalunya

Els hospitals de la resta del territori català segueixen la mateixa tendència que els de Girona, i també van notar ahir una lleugera crescuda d’ingressos. Actualment hi ha 1.115 pacients en planta, 33 més que dissabte, dels quals 403 es troben a l’UCI, 4 més. Tot i això són dades més baixes que la setmana anterior, quan hi havia en total fins a 443 pacients en estat crític a Catalunya.

Pel que fa a nous contagis, es van comptabilitzar ahir 938 nous positius, que fan un total acumulat de 669.510 casos des de l’inici de la pandèmia. Durant la setmana passada es van dur a terme 116.767 proves PCR i 42.270 testos d’antígens a Catalunya, dels quals van donar positiu un 4.31%. Quant a defuncions, en la darrera actualització es van notificar 7 noves víctimes mortals, amb les quals el total ascendeix ja a 22.060.

En paral·lel, els indicadors que mostren l’estat de la pandèmia segueixen a la baixa. El risc de rebrot està a 154 punts, 13 menys que el dia anterior. La setmana passada es trobava en 229. La velocitat de propagació del virus se situa en 0,80, 2 centèsimes menys que dissabte. Finalment, la incidència acumulada a 14 dies es troba en 191,92 casos per cada 100.000 habitants.