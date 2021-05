Les dones que pateixes violència masclista, així com els seus fills, compten amb un servei a les comarques gironines poc conegut per a moltes de les víctimes. Es tracta dels SIE (Serveis d’Intervenció Especialitzada en violències masclistes). A les comarques de Girona n’hi ha dos, situats a Salt i a Figueres. Cobreixen tot el territori i en només tres mesos ja han realitzat 4.775 atencions a víctimes i als seus descendents.

Els SIE són un servei del Departament de Treball i Afers Socials on poden anar dones que ni tan sols hagin presentat una denúncia pel seu cas. Des d’aquests centres ofereixen un servei gratuït d’atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones en situació de violència masclista, així com als seus fills.

L’accés a aquest servei es fa per iniciativa de les mateixes dones o a través de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a víctimes en situació de violència, els serveis de salut d’atenció primària, els serveis socials i les organitzacions i grups de dones. Als SIE hi treballa un equip multidisciplinar de professionals integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social i dret.

El SIE de Girona, que es troba ubicat a la plaça del Veïnat de Salt, ja fa uns anys que funciona, però segueix essent encara un servei poc conegut. Tot i això, durant els tres primers mesos de l’any s’hi han realitzat fins a 4.120 atencions. Això no significa que s’hagi atès aquest nombre de víctimes, ja que n’hi ha que hi han passat més d’una vegada. Del total, n’hi ha 2.773 que s’han dirigit a dones i la resta (1.347), a fills de les víctimes.

Mentrestant, el SIE de Figueres va néixer a finals de l’any passat, i entre gener i març ja s’hi han realitzat 655 atencions. Com en el cas de Salt, la gran majoria són a dones (535) i el nombre d’ajudes restants (120), per als seus fills. El Servei d’Intervenció Especialitzada en violències masclistes de Figueres va començar a funcionar el desembre passat i està situat al carrer Vilallonga de la capital alt-empordanesa.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va destacar, el dia de la inauguració del SIE de Figueres, el paper que té aquest servei i que gràcies «a les treballadores tenen una mirada interdisciplinar per evitar la revictimització de les dones; és a dir, per evitar que hagin d’explicar tres o quatre vegades la mateixa situació i no hi ha un màxim de visites».

Un 2020 diferent

La pandèmia, igual que ha succeït en molts àmbits, ha acabat afectant aquest servei de la Generalitat. Si bé l’any passat, el de Figueres va funcionar amb poca intensitat, s’ha de dir que durant tot l’any entre els dos centres es van arribar a superar les 10.100 atencions realitzades a la província de Girona. Des de les instal·lacions de Salt es van realitzar fins a 9.991 atencions i des de de Figueres, 118; la majoria de les quals a dones maltractades (4.120). Als fills es van fer fins a 655 sessions d’ajuda. L’any passat, per tant, la gestió va ser més complicada per la manca de presencialitat o bé perquè amb la pandèmia podien tenir més reserves a sortir, entre d’altres.