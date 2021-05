La justícia ha sigut un àmbit poc modernitzat durant més anys dels desitjats, fins i tot ben entrat el nou mil·leni. Per corregir obsolescències com ara la tramitació manual i incloure les noves tecnologies en les tasques administratives, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar el 2008 el Pla de Modernització de la Justícia, que va suposar el primer pas del nou paradigma. Un dels objectius d’aquest pla és desplegar la Nova Oficina Judicial, que implica un funcionament més eficient i millor gestionat dels recursos.

Segons explica el subdirector general de desplegament de l’oficina judicial a Catalunya, Xavier Camps, el nou model implica «més eficiència, reducció dels terminis i de les diligències», una qüestió puntal tenint en compte les elevades xifres d’assumptes pendents que arrosseguen els jutjats gironins. En aquest sentit, segons les dades del CGPJ, l’any 2020 van quedar pendents a tràmit més de 46.000 assumptes. El nou funcionament també pretén atacar els incompliments de gestió processal que provoquen problemes en les notificacions i citacions.

La primera oficina judicial que es va desplegar a Catalunya va tenir lloc als jutjats de Girona el 2012, tot i que de forma «parcial». Segons indiquen des del Departament de Justícia, fins ara no s’han donat els requisits per fer un desplegament total, entre d’altres qüestions, per un tema d’espai. I, segons Camps, encara no s’ha posat data al calendari per desplegar la resta del model a la ciutat.

I és que no només és una qüestió organitzativa, sinó que inclou tres eixos més: eines TIC, espais i recursos humans.

A la província, aquest nou funcionament ja s’ha desplegat a diversos municipis. Aquests són Olot, Blanes, Puigcerdà, Ripoll i la Bisbal d’Empordà. Aquesta última implementació a la capital del Baix Empordà es va fer el 2020, vuit anys després de l’inici del desplegament. A partir d’ara, queda pendent de desplegar als jutjats de Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Figueres.

Segons les últimes previsions fetes, està previst que Figueres posi en marxa el nou funcionament l’any 2024. Segons Xavier Camps, els jutjats pendents ja són els més grans. Dels 49 partits en els quals es divideix Catalunya, el Departament ja n’ha desplegat 23.

«Actualment podem desplegar el nou model en tres o quatre jutjats catalans cada any», explica el subdirector. En aquest cas, enguany està previst que es modernitzin els jutjats de Berga, Falset, Solsona i Tortosa.

Agilitzar els processos

L’expresident de l’Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ha valorat positivament la posada la posada en marxa del nou sistema, indicant que arran de les noves implantacions s’ha pogut agilitzar molt els processos, tot i que admet algunes disfuncions. De fet, moltes de les jurisdiccions ja funcionen amb expedients telemàtics. El penal, però, és el gran tema pendent.

«També s’ha de tenir en compte la idiosincràsia de cada partit judicial», sosté Lacaba, «perquè no és el mateix Olot que Figueres». A més, indica que també és «molt important» a l’hora de corregir disfuncions la tasca de les persones encarregades de que funcioni l’Oficina Judicial: secretari judicial, personal, jutges, fiscals... Perquè un dels canvis que suposa el nou sistema és la reorganització de tasques.

En definitiva, Fernando Lacaba, expresident de l’Audiència de Girona, apunta que encara hi ha feina per fer, i que ell, almenys, no ho podrà veure.