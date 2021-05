El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va informar ahir que el Govern debatrà «en les properes setmanes» l’ús de les mascaretes a Catalunya, a mesura que progressi la vacunació. En declaracions a RAC1, Marc Ramentol va indicar que «en funció del coneixement adquirit (per l'experiència) en altres països i l'evolució de la pandèmia, sens dubte serà un debat que tindrem sobre la taula en les properes setmanes». També va indicar que Catalunya està molt atenta al que passa en països amb més immunització, com Estats Units, Israel o el Regne Unit.

Preguntat sobre els «botellons» de les dues últimes nits, va opinar que «per saber si tenen repercussió epidemiològica hauríem de pensar si es tracta d'un comportament àmpliament majoritari» , «però nosaltres no tenim aquesta sensació», va afegir, i va demanar no caure en «l’estigmatització del col·lectiu jove». Salut estudia vacunar per sota dels 40 sense franges d’edat, la qual cosa «tindria cert sentit sanitari perquè el risc de malaltia greu comença a elevar-se a partir dels 40 anys».

Les mesures a l’estiu

A les portes de l'estiu, el Govern considera que, almenys, el 30 % de la població tindrà la pauta completa de vacunes i més de la meitat de la població haurà rebut una dosi, la qual cosa ajudarà al fet que l’estiu «s’assembli més al de 2019 que al de 2020», va assegurar Ramentol. Tot i que no va voler anticipar les mesures que s’aniran relaxant, va apuntar, sobre els grans festivals musicals, que si les condicions epidemiològiques ho permeten, poden ser un «pas més en aquest estudi de represa de grans esdeveniments».