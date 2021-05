El sector del turisme rural preveu una «bona temporada» amb l’arribada de l’estiu i l’aixecament de l’estat d’alarma, sempre que les autoritats indiquin unes normes clares, els propietaris dels establiments aportin flexibilitat a les reserves i avanci la campanya de vacunació del coronavirus. Si es compleixen aquests requisits, aquest any podria ser «el primer de la recuperació per al sector del turisme rural després de la pandèmia», opina el president de l’Associació de Professionals de Turisme Rural (Autural), Francisco Parra, tot i que no canta victòria fins que la teoria no es posi en pràctica.

L’Observatori del Turisme Rural 2020, elaborat per el portal EscapadaRural i la UB, indicava que l’octubre del 2020 prop el 46% dels propietaris havia tingut més demanda després del confinament que abans de la pandèmia.