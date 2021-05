A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 70.183 (+72) i 73.604 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.123 persones, cap més que fa 24 hores.

El risc de rebrot cau 33 punts, fins a 219, mentre que la setmana del 30 d'abril al 6 de maig era de 323. L'Rt es redueix sis centèsimes fins a 0,82. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 109 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 266. El 5,91% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 136 pacients ingressats (+1).

L'Rt baixa a 0,77 i el risc de rebrot a 139 a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa tres centèsimes, fins a 0,77, mentre que el risc de rebrot ho fa fins a 139 (-15), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 191,92 a 180,02. S'han declarat 301 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 618.429. El 4,23% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat d'11 morts, amb un total de 22.071 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.145 pacients ingressats als hospitals, 30 més que en el balanç anterior, i 399 persones a l'UCI, quatre crítics menys que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 219 entre el 30 d'abril i el 6 de maig, i baixa a 139 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa tres centèsimes a 0,77, per sota del 0,88 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 180,02 entre el 7 i el 13 de maig, per sota dels 249,49 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 7 al 13 de maig n'hi va haver 5.469, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 8.456. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 70,70 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (109,32).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 108.707 proves PCR i 41.215 tests d'antígens, dels quals un 4,23% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (5,12%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,27 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 669.992 casos, dels quals 618.429 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han sumat 11 de noves, per un total de 22.071 en tota la pandèmia: 14.048 en hospitals o sociosanitaris (+10), 4.563 en residències, 1.176 en domicilis i 2.284 no classificables (+1).

Entre el 7 i el 13 de maig s'han declarat 61 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 105. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.142 persones. La setmana del 30 d'abril al 6 de maig n'hi va haver 1.446.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.077 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, cap més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 34.461. En total, han mort des de l'inici 8.822 persones (+1).

14.579 noves primeres dosis

Un total de 2.456.753 persones tenen una primera dosi de la vacuna contra la covid-19 a Catalunya, 14.579 més que fa 24 hores. A més, 1.073.912, tenen una segona punxada, però no s'han posat noves dosis respecte al balanç anterior. En total, 1.142.348 tenen la pauta completa (+1.537). Així, el 31,4% de la població té una primera dosi, un 13,7% també la segona i el 14,6% la pauta completa. Si es tenen en compte els majors de 16 anys són el 36,9%, el 16,2% i el 17,2%, respectivament.

Per col·lectius, tenen la primera dosi el 95,6% de les persones institucionalitzades; el 84,2% del personal de residències; el 87,3% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 63,2% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari; el 88,3% dels grans dependents; el 92,2% dels de 80 anys i més; el 89,8% dels de 70 a 79 anys; el 76,9% dels de 66 a 69; el 73,7% dels de 60 a 65 anys, el 26,3% dels de 50 a 59 i el 65,9% dels treballadors essencials.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 89,6% dels majors de 80 anys; el 52,5% dels que tenen entre 70 i 79; el 5% de la franja 66-69 anys; el 2,6% dels treballadors essencials; el 7,1% de les persones d'entre 60 i 65 anys; el 3,2% dels que tenen entre 50 i 59; el 84,3% dels grans dependents; el 94% de les persones institucionalitzades; el 79,8% dels treballadors de residències; el 81,4% del personal d'atenció primària i hospitalària, i l'11,6% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari.