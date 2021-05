La Guàrdia Urbana de Figueres ha obert diligències i ha identificat cinc persones, entre elles el conductor d’un vehicle, per una baralla a la ciutat durant una manifestació pels bombardejos de Gaza. Els fets van passar divendres a la tarda en el marc de les concentracions que es van fer a diferents ciutats. Segons sembla, la de Figueres, però, no s’havia comunicat. En un moment de la concentració, al carrer Eres de Vila, la mobilització va topar amb un turisme. Alguns dels congregats el van increpar, el conductor es va aturar, va fer marxa enrere, tocant alguns dels assistents. La situació va provocar crits i alguns van començar a donar cops al vehicle. El conductor va baixar-ne i va començar una disputa on hi va haver cops i empentes. Els crits i les empentes van continuar fins que hi van arribar dos agents de la policia, que van dispersar els manifestants i van identificar el conductor i quatre dels manifestants.