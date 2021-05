Els departaments de Salut i Educació fan avui un cribratge als alumnes de l’institut de Llançà. Tots els estudiants que tinguin l’autorització corresponent dels pares hauran de sotmetre’s a una prova PCR per tallar els contagis que hi ha al municipi. En l’última setmana s’han detectat catorze casos nous i actualment l’índex de rebrot a la localitat és de 1.182,35 punts. La velocitat de propagació en els últims set dies és de 2,48. El cribratge arriba després que dissabte es fes un macrobotellón a la pineda que hi ha davant del pavelló poliesportiu del municipi. La Policia Local va confirmar que té constància de la festa il·legal i fonts veïnals asseguren que es van reunir prop d’un centenar de joves.

El macrobotellón de Llançà s’emmarca en la multitud de festes que s’han tornat a celebrar aquest cap de setmana a tot Catalunya. Barcelona ha sigut novament l’epicentre d’aquestes trobades socials nocturnes. Dissabte els Mossos i la Guàrdia Urbana van desallotjar milers de persones que estaven bevent al carrer sense mascareta ni respectant la distància de seguretat. La zona de les platges i el centre històric són els llocs amb més concentració.