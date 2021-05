L’associació Defensor del Pacient ha presentat una petició a la Fiscalia perquè investigui el brot del geriàtric Pla de Martís, a Esponellà, on ha mort una usuària d’edat avançada amb patologies prèvies i que ja havia rebut les dues dosis de la vacuna contra la covid-19. El brot també ha contagiat sis treballadors i setze residents més, amb símptomes lleus o asimptomàtics.

La petició arriba després que Salut confirmés a aquest diari que d’una plantilla de 37 treballadors n’hi ha vint que s’han vacunat i 17 que no, almenys fins fa dues setmanes.

L’associació va anunciar la petició a través de Twitter la setmana passada i va considerar que «tant la Generalitat com les residències han de pagar per un comportament inacceptable», en referència a la vacunació incompleta dels treballadors.

La presidenta de l’associació, Carmen Flores, va explicar que «no entenem per què l’administració i la mateixa residència no han pres mesures i no els han acomiadat».

D’altra banda, la coordinadora Residències 5+1, que agrupa famílies d’usuaris de residències, ha lamentat que «encara hi ha un 20% de treballadors sense vacunar amb el risc que això suposa per als usuaris».

Ja fa mesos que ha finalitzat el procés de vacunació als geriàtrics i tots aquells residents i treballadors que no s’han vacunat ha sigut per decisió pròpia o per altres causes, com per exemple que ja han passat la covid-19 prèviament. Salut ha recordat diverses vegades que la vacunació és voluntària tot i la campanya que s’està fent de conscienciació.

Fase de desaïllament

Actualment, el brot de la residència d’Esponellà té dos residents positius i està en fase de desaïllament i Salut espera els darrers resultats del cribratge.

La residència Zoilo Feliu de la Bisbal, l’altre geriàtric gironí amb més afectació, es troba en la fase final de desaïllament, hi ha dos usuaris positius i un d’hospitalitzat. Dimecres es va ferun nou cribratge i els resultats van ser negatius. Han mort dues persones.