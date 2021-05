Una cadira de rodes adaptada per fer esport que es pot moure fàcilment en totes les direccions va ser el projecte guanyador del torneig local de la FIRST LEGO League (FLL), que es va disputar a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Setze equips formats per joves de deu a setze anys van acceptar el repte «RePlay», que consistia a pensar solucions innovadores per redefinir i revolucionar la forma com practiquem esport, juguem i ens movem. Els guanyadors van ser l’equip Arobot, de l’escola Els Estanys de Platja d’Aro, que va obtenir el primer premi i podrà participar en el concurs estatal juntament amb l’equip guanyador del projecte d’innovació. Un premi que també va ser de l’escola Els Estanys de Platja d’Aro. L’equip de Red Hot Chili Estany amb una plataforma per ballar amb l’objectiu d’estar en forma i combatre l’obesitat.

El torneig local de la FIRST LEGO League a la Politècnica està organitzat per la Fundació Scientia i la Universitat de Girona i s’inclouen en el marc d’un programa internacional, amb presència a 110 països. La competició promou l’interès per l’aprenentatge entre els joves convidant-los a divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia. Al llarg d’una jornada, els equips participants han d’exposar el seu projecte d’innovació que recull la identificació d’un problema relacionat amb la temàtica del desafiament i la seva proposta de solució imaginativa

El torneig local de la FIRST LEGO League a Girona és possible gràcies al finançament del Consell Social de la UdG, el Patronat de l’EPS i la Diputació de Girona.