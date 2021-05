L’aeroport de Girona ha rebut la certificació del programa d’Acreditació de Salut Aeroportuària del Consell Internacional d’Aeroports, que avalua el compliment de les mesures sanitàries recomanades per l’ACI, l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI), l’EASA, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i les guies de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Les mesures estan alineades amb el Pla de Recuperació Operativa que Aena va posar en marxa l’abril de l’any passat i que està aplicant a tots els aeroports de la xarxa. Entre elles, hi ha un reforç de la neteja, desinfecció, ventilació de les terminals o la instal·lació de mampares, dispensadors de gel i elements per evitar el contacte físic. El director de l’aeroport, Vicent Pallarès, considera que la certificació reconeix la tasca que han fet durant mesos per «garantir» que l’aeroport és un espai segur.