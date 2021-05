Sis de cada deu consultes ateses a l’Oficina de Reactivació Econòmica de la Garrotxa són per demanar informació o assessorament a l’hora de tramitar ajudes i subvencions per fer front als efectes de la pandèmia.

El servei es va posar en marxa ara fa sis mesos, precisament per donar resposta a aquells empresaris i particulars que han vist afectada la seva activitat arran de les restriccions per la covid-19. Durant aquest temps s’han atès més de 300 persones i s’han gestionat més de 320 consultes. Gairebé la meitat (en concret, un 43%) procedents d’autònoms del sector serveis. Tot i que s’hi pot anar presencialment sempre que es demani cita prèvia, la majoria d’atencions (un 68%) es fan per telèfon.

En servei des de l’octubre

L’Oficina per a la Reactivació Econòmica és un dels serveis que s’ofereixen des de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (el DinàmiG). Aquest servei es va engegar l’octubre passat, amb l’objectiu d’ajudar aquells qui han vist afectada l’activitat arran de la pandèmia, i durant aquest mig any ja ha rebut més de 320 consultes i atès més de 300 usuaris.