Els grups d’ERC i la CUP a l’Ajuntament de Sant Gregori han carregat contra el govern municipal de JxCat després que l’executiu tombés una moció per prohibir l’ús d’herbicides al municipi. La moció volia declarar Sant Gregori «municipi lliure d’herbicides» i «apostar per la lluita biològica» abandonant la química, i va ser votada en el darrer ple, celebrat el passat dimarts 11 de maig. En un comunicat, els grups a l’oposició recriminen a l’equip de govern que votés en contra del text.

Entre altres coses, la moció demanava a l’Ajuntament que «publiqui la llista de productes químics de tota classe que s’utilitzen en els espais verds del municipi, i especialment al nucli; justifiqui els motius pels quals s’utilitzen, la forma com s’apliquen, i hi adjunti els informes tècnics que els avalen», afirmen en el comunicat.

Altres punts de la moció feien referència al fet que es notifiqui la ciutadania quan s’apliquin els productes i se senyalitzi el lloc. El text també demanava que el consistori «es declari municipi lliure d’herbicides» i que impulsi «accions pedagògiques i de sensibilització» per l’ús privat. I, per altra banda, que «es prohibeixi l’ús d’herbicides als vorals de camps i camins» i que s’iniciï «la transició de la lluita química a la biològica».

Ja és un objectiu del govern

Per la seva banda, l’alcalde, Quim Roca, afirma que el govern ja va deixant enrere la lluita química cap per passar a la biològica. «Estem treballant per reduir l’aplicació d’herbicida al municipi», explica el batlle. Així, entre altres mesures, estan aplicant tractaments biològics a algunes espècies d’arbres , i treballen per ampliar-ho a altres.

Roca remarca que, per aprovar la moció, s’hauria hagut de treballar conjuntament, i que el mateix govern es va oferir a pactar la feina a fer amb l’oposició, sense resultat.