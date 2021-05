El Departament de Territori i els ajuntaments del Baix Empordà que fa unes setmanes van mostrar la seva «preocupació» perquè el nou Pla Director de la Costa Brava és «poc clar» -tot amenaçant amb portar-lo als jutjats- han acostat posicions. Divendres passat, el secretari general d’Agenda Urbana, Agustí Serra, va reunir-se amb alcaldes i regidors de Palamós, Calonge, Palafrugell, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Pals per aclarir els punts que generaven recels entre els consistoris. Segons fonts coneixedores de la reunió, el resultat va ser «molt positiu» per als ajuntaments, ja que el departament es va comprometre a estudiar i, si és necessari, polir alguns aspectes del redactat que podien generar confusió. A partir d’ara, es reuniran els tècnics municials i del departament per tal d’abordar la qüestió.

Fonts properes als ajuntaments asseguren que els problemes detectats són més «de forma» que «de fons», ja que «no hi ha cap ajuntament que estigui en contra el PDU». Segons indiquen, només volen que s’aclareixin alguns punts que podrien donar lloc a confusions, ja que, segons indiquen, alguns redactats els generen «inseguretat jurídica» i tenen por que, en cas que es presentés una denúncia, sigui l’ajuntament qui s’hagi de fer responsable d’una possible indemnització. «L’únic que els ajuntaments volen és que es facin petites modificacions per tenir més seguretat jurídica», assenyalen fonts de la trobada. I, segons afegeixen, Serra s’hauria mostrat sensible a les seves preocupacions, de manera que una comissió de tècnics municipals i del departament estudiaran aquells aspectes que pugiun ser susceptibles de debat.

A mitjans d’abril, els alcaldes d’aquests sis municipis baix-empordanesos van fer un requeriment a la Generalitat perquè acceptés modificar alguns aspectes de l’apartat d’integració paisatgística. Concretament, van considerar que hi ha aspectes del redactat que són «subjectius» i que creen «inseguretat jurídica». «No hi ha un criteri clar de la norma en qüestió paisatgística i això fa que els propis tècnics dubtin a l’hora de donar una llicència d’obres, fet que podria comportar una denúncia posterior», van assenyalar. És per això que van amenaçar amb dur el pla als jutjats si no rebien una resposta per part de Territori; tot i que de moment sí que l’han tingut.

Un cas a part, en canvi, és el de l’Ajuntament de Begur, que ja ha presentat una denúncia contra el Pla al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per «por» a haver de pagar indemnitzacions.