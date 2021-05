La diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Barnadas, va matisar ahir, durant el ple de la corporació, que l’informe sobre el parc eòlic marítim de Roses -en què l’ens províncial adverteix que tindria un impacte «enorme»- en cap cas es pot interpretar com un posicionament de l’ens, sinó que és un document fet a demanda del Ministeri per a la Transició Ecològica per a les «consideracions prèvies» a l’estudi d’impacte ambiental. El diputat del PSC Pere Casellas va preguntar per què aquest informe s’havia filtrat a la premsa abans de deixar-lo veure als diputats de l’oposició, i el president de la corporació, Miquel Noguer, va explicar que els sabia greu, però que l’havien fet arribar als ajuntaments i consells comarcals davant la seva petició per poder elaborar informes similars.

Barnadas va recordar que el Ministeri demana aquest informe tècnic a totes les administracions i entitats afectades pel projecte, amb l’objectiu de poder tenir les «consideracions prèvies» a l’estudi. En el document elaborat per la corporació, s’assenyala que l’impacte del parc eòlic marí seria «enorme» i amb nombroses conseqüències negatives, i que no és «compatible» amb la conservació del paisatge. Tot i això, Barnadas va assenyalar que «en cap cas» les conclusions de l’informe es poden assimilar a un posicionament de la Diputació davant del projecte. En aquest sentit, va considerar que el posicionament de la Diputació és una «aposta decidida per a la transició energètica». Per això, va recordar que ja han obert diverses línies de subvencinos perquè els ajuntaments puguin instal·lar plaques solars als edificis municipals i ajudes que permetin impulsar noves vies de generació d’electricitat.

D’altra banda, el ple d’ahir també va aprovar una moció impulsada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) per demanar al govern espanyol que aprovi una llei d’amnistia i alliberi els presos independentistes.

El text va tenir el suport de tots els grups excepte el PSC, que hi va votar en contra tot al·legant que l’espai on s’ha de resoldre aquest conflicte és la taula de diàleg. La moció demana una llei d’amnistia per a tots els afectats per processos judicials arran del procés i aposta per una «solució política» que «reconegui l’autodeterminació de Catalunya».