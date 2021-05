Un 22,9% de gironins d’entre 50 i 59 anys ja estan vacunats amb la primera dosi, segons va actualitzar ahir Salut. Es tracta d’una dada molt significativa tenint en compte que fa poc més d’una setmana que tot just Salut començava a vacunar persones d’aquesta franja d’edat. Per tant, la vacunació segueix avançant a bon ritme i també entre la població més vulnerable i d’edat més avançada. Prova d’això és que almenys un 70% dels gironins de més de 60 anys ja tenen administrada una dosi. Els col·lectius amb la cobertura més elevada són els usuaris de residències i els de més de 80 anys, amb més d’un 90% de la població amb una dosi. Seguidament, el percentatge segueix el mateix ordre que les franges d’edat. Per tant, entre els gironins de 70 a 79 anys també hi ha una vacunació molt elevada i la pauta completa ja supera el 50%. Aquesta és la franja en què hi ha més diferència entre els vacunats amb dues dosis i la pauta completa. Això evidencia que és el col·lectiu que ha rebut més dosis de Janssen i, en aquest cas, només en cal una per a completar la pauta completa. Aquesta diferència també es produeix a la franja de 60 a 65 anys, tot i que en aquest també pot ser per un altre motiu: que n’hi hagi hagut prou amb qualsevol dosi si es té un diagnòstic covid-19 previ a l’administració del vaccí. Les persones d’entre 66 i 69 anys també tenen un percentatge elevat de primeres dosis, tot i que tardaran més a rebre la segona perquè han rebut la d’AstraZeneca.

De fet, les persones de menys de 60 anys que han rebut la primera dosi d’AstraZeneca segueixen sense completar la pauta completa.

Progrés a Catalunya

Respecte a Catalunya, el 14,7% de la població catalana té la pauta completa de la vacuna contra la covid-19, segons el darrer balanç del Departament de Salut. Es tracta del 17,3% si es té en compte la població de més de 16 anys. En xifres absolutes, són 1.147.561 les persones amb pauta completa, 5.213 més que fa 24 hores. A més, el 31,7% de la població general i el 37,3% de la de més de 16 anys ha rebut una primera dosi. En total, 2.484.587 persones han rebut una primera dosi, 27.834 més que fa 24 hores; i 1.077.311 tenen una segona punxada, 3.399 més. D’altra banda, el 90,1% de les persones de 70 a 79 anys i gairebé el 75% de les de 60 a 65 tenen una primera dosi.

Per col·lectius, tenen la primera dosi el 95,6% de les persones institucionalitzades; el 84,3% del personal de residències; el 87,4% del personal d’atenció primària i hospitalària; el 63,5% d’altre personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari; el 88,3% dels grans dependents; el 92,2% dels de 80 anys i més; el 78% dels de 66 a 69; el 74,9% dels de 60 a 65 anys, el 27,7% dels de 50 a 59 i el 66% dels treballadors essencials.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 89,6% de les persones de 80 anys i més; el 52,7% de les de 70 a 79; el 5,1% de les de 66 a 69; el 7,2% de les de 60 a 65; el 3,4% de les de 50 a 59; el 2,7% dels treballadors essencials; el 84,4% dels grans dependents; el 94% de les persones institucionalitzades; el 79,9% del personal de residències; el 81,7% del personal d’atenció primària i hospitalària i l’11,8% de l’altre personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari.

Fa poc més d’una setmana que s’ha començat a vacunar la franja de 50 a 59 anys a més i està previst que al juny ja es comenci amb la població de 40 a 49 anys. A més, des de dilluns que s’ha reprès la vacunació d’aquelles persones de col·lectius essencials, com ara mestres, que encara no han rebut la primera dosi.

Finalment, la vacunació de la franja d’edat dels menors de 40 anys començarà al juliol. Segons va explicar la responsable del programa de vacunació de la covid-19 la setmana passada, Carmen Cabezas, la vacunació dels 39 als 16 anys podria començar entre 3 i 4 setmanes després que la de la franja dels 40 als 50 anys. Respecte a la dosi de Janssen, es recomana administrar a col·lectius de difícil accés.