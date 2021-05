La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir cinc noves defuncions per coronavirus. És una de les xifres més altes de víctimes mortals comptabilitzades en la darrera setmana. L’últim dia que es va superar va ser el 10 de maig, quan Salut en va notificar vuit. Amb aquestes, el total de morts a la demarcació s’enfila ja fins a les 2.128 des de l’inici de la pandèmia, de les quals 1.142 s’han produït a hospitals o centres sociosanitaris, 282 en residències, 178 en domicilis i 526 no estan classificades per falta d’informació.

La xifra d’ahir no significa, però, que totes aquestes defuncions hagin tingut lloc en un sol dia, sinó que el recompte oficial de Salut s’ajusta a mesura que van arribant notificacions de les funeràries. Si analitzem la retrospectiva diària, el 8 de maig és quan n’hi ha hagut més amb un total de cinc. Des de llavors, com a màxim n’hi ha hagut una el 9 i 12 de maig i la resta de dies no n’hi ha hagut cap. Això significa que la reducció de la mortalitat per coronavirus és evident, tal com han reiterat els experts.

Les altres dades epidemiològiques van seguir millorant excepte el nombre de crítics, que van tornar a pujar per tercer dia consecutiu i ahir ja n’hi havia quaranta. D’altra banda, el nombre d’hospitalitzats en general va baixar fins a 128.

Una de les millors notícies va ser la forta davallada del risc de rebrot. Ahir va baixar 29 punts i es va situar en un valor de 190. D’aquesta manera, va baixar del llindar de 200 i va passar del risc «molt alt» al risc «alt». Aquest descens va seguir la dinàmica a la baixa dels darrers dies. I és que en només una setmana l’índex ha baixat més de 200 punts.

Finalment, Salut va informar ahir dels resultats dels cribratges d’automostra que es van fer la setmana passada a la Regió Sanitària de Girona. D’una banda, el de Girona ha fet aflorar dotze positius i el de Sant Hilari cap, d’un total de 442 mostres recollides. A Girona Salut en va recollir 554.

Millora general a Catalunya

Finalment, a Catalunya totes les dades van experimentar una clara millora. Els hospitals es van seguir buidant de pacients amb coronavirus i van baixar els casos.