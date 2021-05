Un positiu de covid-19 a la residència Fiella de Tremp ha obligat a aïllar els contactes estrets que no estan vacunats. Segons Salut, es tracta d’un resident que ja havia passat la malaltia fa uns mesos i continua ingressat a l’Hospital Comarcal del Pallars per la patologia que va determinar el seu ingrés i sense clínica covid-19. Ara el centre passa a ser taronja per aquest cas però les residències assistides i de la tercera edat de la Regió Sanitària de Lleida segueixen sense cap cas positiu de covid-19. El passat quatre de maig s’anunciava que totes les residències eren verdes per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, fa més d’un any.

Aquesta residència és la que va patir el brot de coronavirus més sever de Catalunya. La Fiscalia va obrir diligències el 22 de desembre per investigar si la direcció del centre hauria comès delictes d’homicidi imprudent per la mort de 61 residents i també un delicte contra la seguretat en el treball. Ho va fer després de rebre els informes de Salut que posaven de manifest que havien mort a causa del virus gairebé el 40% dels 150 usuaris, una xifra que Fiscalia va considerar «totalment extraordinària» en comparació amb altres residències i que podria suposar un indici de «greus disfuncions de funcionament». Recentment la Fiscalia ha rebut un informe dels Mossos.