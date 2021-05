L’execució de les obres de «pacificació del trànsit» al barri de Sant Miquel d’Olot han creat molta controvèrsia entre els veïns i els diferents partits polítics. Els socialistes manifesten que estan en «disconformitat» amb el resultat d’aquests treballs. Entre aquests destaquen el projecte de senyalització de la zona 30, un carril de bicicleta i la urbanització del nou eix cívic de Sant Miquel. El partit municipal recorda que el seu objectiu era la millora de la qualitat urbana i la pacificació del trànsit, així com la reducció de les velocitats de circulació.

Tot i això, una vegada finalitzades les obres, els socialistes constaten que hi ha una «part important» del veïnat del barri, especialment els comerciants, que està en desacord amb el resultat de les mateixes. D’aquesta manera, el PSC d’Olot proposa alguns canvis de circulació, que sota el seu punt de vista garantirien una major fluïdesa del trànsit. Concretament, parlen del carrer Jaume II, que seria de doble sentit fins al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, donar prioritat peatonal per aquest darrer carrer i invertir el sentit de circulació al carrer Abat Racimir.

D’altra banda assenyalen que cal millorar la seguretat viària amb la instal·lació d’un semàfor a la cruïlla del carrer Martí l’Humà amb l’avinguda Girona, per incrementar la seguretat de l’encreuament, que compta amb «poca visibilitat». Els accidents que hi ha hagut en els darrers mesos demostren que no és un punt segur per als usuaris. A més, asseguren que hi ha «deficiències» amb l’asfaltatge acabat de construir i afegeixen que cal garantir l’evacuació de les aigües plujanes als encreuaments dels carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Jaume II -per evitar les darreres inundacions.

Per últim, els socialistes reclamen que es tiri endavant el projecte de carrils bici i es deixi de posar «pedaços com els de Sant Miquel». D’aquesta manera, demanen que s’executi el projecte aprovat per l’Ajuntament i es posin en circulació els carrils de l’avinguda Girona i l’avinguda de les Tries.