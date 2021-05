Veure, i entendre, com va canviar el Delta de l’Ebre després del pas del Gloria; o, anant més lluny de casa, comprovar com es va desforestant l’Amazones per culpa dels incendis o com el canvi climàtic està accelerant el desgel a Groenlàndia. Això, i molts exemples més de les afectacions en punts concrets de la terra de tota mena de fenòmens naturals, és el que permetrà aprendre a través d’imatges de satèl·lit la nova plataforma educativa que ha posat en funcionament la Universitat de Girona.

Desenvolupada pel Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la UdG, Edusat és un «web ple de recursos educatius, obert i disponible per a tota la ciutadania» (www.edu-sat.com). Des de la Universitat de Girona expliquen que actualment «les Tecnologies de la Informació Geogràfica permeten saber des de qualsevol lloc del planeta on i per què passen alguns fenòmens naturals» i, concretament, Edusat es basa en la teledetecció -o sigui, «la ciència que s’ocupa d’obtenir informació de la Terra mitjançant l’ús de drons, satèl·lits o avions»-, la qual permetrà que els usuaris de la nova plataforma tinguin accés al «potencial de les imatges de satèl·lit i el seu ús a partir de casos pràctics per a l’anàlisi d’esdeveniments naturals i de problemàtiques socioambientals». Edusat pot disposar lliurement, i posar l’abast de tothom, d’aquestes imatges de satèl·lit gràcies al programa europeu Copernicus d’observació de la Terra. En aquest, l’European Space Agency ofereix, gairebé a temps real, milers d’imatges captades per molts satèl·lits.

La intenció de la UdG, i dels responsables del SIGTE en particular, és que un públic «no especialitzat», sobretot professors de secundària i universitat o també alumnes, tinguin al seu abast amb l’Edusat «recursos amb els quals és possible aprendre a identificar, controlar i analitzar les transformacions en la superfície terrestre produïdes pel canvi ambiental global». A través de casos pràctics, els usuaris de la nova plataforma podran identificar en les imatges de satèl·lit fenòmens naturals com «incendis forestals, el desglaç de les glaceres, la desforestació o el creixement urbanístic». «En definitiva, aprenen a prendre el pols de la Terra», explica Laura Olivas del Servei de SIG i Teledetecció de la Universitat de Girona. Edusat està disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès) i ha comptat amb el finançament de Cordinet així com de l’Institut de Medi Ambient, del Departament de Geografia i del Consell Social de la Universitat de Girona.

El dimecres 16 de juny, la Universitat de Girona ha organitzat un webinar per mostrar el funcionament de plataforma a tothom que hi estigui interessat (a dos quarts d’onze del matí).