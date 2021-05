Les obres a la carretera no són mai gust de ningú i sobretot si es realitzen durant el dia. Això genera sovint imatges de retencions a les vies afectades i, per tant, afecta la paciència d’alguns conductors, que s’hi veuen atrapats.

Això és el que va succeir ahir en dues de les carreteres més utilitzades pels gironins: l’autovia A-2 i la variant de Banyoles (C-66). Concretament, durant el matí hi va haver afectacions per treballs en les dues carreteres i va haver-hi cues destacables, que van superar els dos quilòmetres en ambdues vies gironines.

L’autovia A-2 és la via que uneix França amb Girona i és molt utilitzada en el seu tram desdoblat, que transcorre per les comarques del Gironès i de la Selva. En aquest cas, les afectacions van començar pels volts de les nou del matí. Unes obres de manteniment en sentit Barcelona van obligar a tallar un dels carrils de circulació, cosa que va complicar la circulació fins ben entrada la tarda pels vehicles que anaven cap al sud i que, en arribar a l’altura de Riudellots, es quedaven amb un dels carrils anul·lats.

La mateixa situació es va repetir a la variant de Banyoles -a la C-66- al seu pas per Serinyà. Aquí es va donar pas alternatiu a la carretera i, per tant, es van viure moments complicats durant el dia. Les cues també van rondar els dos quilòmetres, segons Trànsit. Una circulació amb retencions que no és la primera vegada que es produeix per les obres.

Un tercer carril

Cal recordar que aquesta via que uneix el Gironès amb el Pla de l’Estany s’està remodelant per tal de construir un nou carril de circulació alternadament en un sentit o en un altre, que haurà de facilitar els avançaments.