La CUP va mostrar ahir la seva «indignació» i «preocupació» després de comprovar que, tal com va publicar Diari de Girona, l’acord de govern entre ERC i Junts a la Generalitat no inclou la construcció del futur hospital Josep Trueta a Salt. La formació independentista recorda que les seves assemblees locals porten molts anys reclamant la construcció d’aquest parc sanitari, i va qualificar «d’error molt greu» que un projecte estratègic com aquest no sigui una prioritat per al nou Govern.

En aquest sentit, els cupaires consideren «simptomàtic» que ERC i Junts hagin «oblidat» el Trueta i creu que aquest és «un exemple clar» de la «poca priorització que fan del model sanitari públic». De la mateixa manera, consideren que es tracta «una vegada més» d’un «menysteniment» de les comarques gironines en l’acció política de la Generalitat, així com «una evidència del centralisme que es practica des de fa anys en aquesta institució».

Exigència de calendari

La diputada cupaire Montserrat Vinyets ha recordat que la regió sanitària de Girona «és de les que compta amb més població assignada i té menys recursos públics en comparació, per exemple, amb la ciutat de Barcelona». Per aquest motiu ha anunciat que, davant la «preocupació social» generada amb «l’oblit» del Trueta en el pacte de Govern, la CUP entrarà una pregunta al Parlament perquè el govern català «especifiqui el calendari, el projecte i el pressupost de construcció del nou Trueta, amb l’objectiu de fer avançar el projecte i que aquest es pugui executar el més aviat possible».