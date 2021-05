Si l’Agència Europea del Medicament ho aprova i el Consell Interterritorial entre el Govern i les autonomies ho ratifica, a Espanya es vacunaran els nens i les nenes de 12 a 16 anys a principis del pròxim curs escolar. Així ho va anunciar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la reunió amb la titular d’Educació, Isabel Celaá, i els consellers per establir les directrius de l’any acadèmic 2021-22. «Rebrem aquestes vacunes per als estudiants amb els braços oberts», va assegurar Celaá.

D’aquesta forma, el curs que ve podria començar amb els alumnes de l’ESO immunitzats. Aquest seria el gran canvi respecte a l’any acadèmic que està ja arribant al final. A més, el nombre d’estudiants per aula tornarà a ser el d’abans de la pandèmia i s’adaptarà a les ràtios establertes a cada autonomia, una xifra que frega els 25 a primària i els 30 a secundària. Encara que estava previst continuar amb els grups reduïts com a precaució davant el virus, finalment, el Ministeri d’Educació i les autonomies van acordar tornar a la situació prèvia a la pandèmia i a un màxim d’alumnes segons les ràtios establertes. Tot i això, la ministra Celaá va recordar els 10.000 milions de fons europeus destinats a educació, sanitat i polítiques socials i va insistir que, tot i la desaparició dels grups reduïts, les autonomies han de mantenir el professorat de reforç contractat aquest any acadèmic. «Hem de seguir comptant amb aquests recursos humans», va destacar.

En els altres aspectes, el curs serà bastant semblant a aquest: mascareta obligatòria per a professors i alumnes a partir dels 6 anys a l’interior de les aules (a l’exterior, ja es decidirà en funció de l’estat de la pandèmia), entrades i sortides esglaonades, distància interpersonal d’1,5 metres, rentat constant de mans, desinfecció de material, ventilació permanent i protocol COVID per a la gestió de casos.

D’aquí a setembre és molt probable que l’epidèmia estigui molt més controlada i, amb tota probabilitat, les mesures canviaran. El document aprovat a la reunió és «viu i dinàmic», va dir Darias.

Mesures revisables

Celaá i Darias van explicar que les mesures es revisaran en funció de la situació epidemiològica. Si la immunitat de ramat (70% de la població vacunada) arriba el 20 d’agost, com indiquen les previsions oficials, se suposa que al setembre la circulació del virus estarà controlada però no liquidada.