La Diputació de Girona i el Govern han decidit paralitzar les aportacions econòmiques que feien les dues institucions a l’aeroport Girona-Costa Brava a causa de l’escassetat de moviments que hi ha actualment. Fonts de la Diputació de Girona han avisat que una vegada es recuperi la programació regular es començarà a replantejar la contribució que cal fer-hi a través de l’Associació per al Desenvolupament de Girona (AGI). Fins aleshores, les dues administracions han acordat no fer aportacions per a la promoció turística per la falta de vols i de turistes que hi ha. Davant d’això els diputats del PSC al Parlament de Catalunya per Girona han criticat que el Govern no sigui «conscient de la gravetat de la situació».

Sílvia Paneque, Òscar Aparicio i Jordi Terrades han registrat una bateria de preguntes en què es demana al Govern quines gestions s’han fet per mantenir les companyies que hi ha operant a la terminal gironina i quines gestions s’han fet per portar-ne de noves. Els tres socialistes també critiquen la reducció de les aportacions a l’aeroport gironí en «un moment tan delicat pel turisme».

D’altra banda, Paneque ha exigit al Govern en funcions que «rectifiqui» i aporti «com a mínim» la mateixa quantitat que donava anualment a la terminal de Vilobí d’Onyar en matèria de promoció turística per atraure nous viatgers.

L’AGi és un òrgan format per diverses administracions locals i altres entitats com ara la Cambra de Comerç de Girona. Només dos membres d’aquesta associació hi aporten diners, però. Es tracta de la Diputació de Girona i la Generalitat. Tot i això, actualment, la pandèmia ha paralitzat aquesta contribució que fan els dos organismes públics a l’espera de veure com evoluciona aquesta infraestructura.