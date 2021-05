Tot i que la millora epidemiològica és global a tot Catalunya, les xifres gironines continuen estant per sobre de la mitjana catalana. Una dada que crida especialment l’atenció és el percentatge de positivitat en les proves que detecten el virus (PCR i tests d’antígens) i és que a Girona és el més elevat de totes les regions sanitàries catalanes. Concretament, fins ahir era del 5,23% i és l’única que encara es manté per sobre del 5%, màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per tal de mantenir el contagi sota control.

En segon lloc hi ha Catalunya Central (4,96%) seguida de l’Alt Pirineu i Aran (4,56%), Tarragona (4,34%), Barcelona ciutat (3,93%), Lleida (3,8%), Metropolitana Sud (3,58%), Metropolitana Nord (3,36%) i Terres de l’Ebre (3,24%).

La principal explicació d’aquesta xifra elevada és que últimament s’estan fent cribratges d’automostra a diversos punts de la regió on s’ha detectat un empitjorament de les dades. D’aquesta manera, si es fan més proves hi ha més possibilitats que es detectin casos asimptomàtics.

Dimarts es va repetir a Tossa quinze dies després i es van recollir 261 proves. Seguidament, ahir es va reprendre a Roses i finalitzarà avui. La setmana passada també es va repetir a Girona, on es van detectar dotze positius, i a Sant Hilari, on no se’n va diagnosticar cap. La setmana que ve també es reprendrà a Lloret de Mar i de moment no n’hi ha més de previstos. La decisió de fer cribratges poblacionals depèn de l’evolució de les dades epidemiològiques de cada zona.

A Roses, on s’està fent actualment, el nombre de casos positius detectat en els darrers set dies ha estat de 56 persones. Roses compta en el moment actual amb un índex de risc de 812,79 punts, mentre que la taxa de reproducció se situa en un 1,18, segons informa el consistori.

Respecte a la resta de dades d’ahir, totes les dades epidemiològiques de la regió van millorar, fins i tot els nombre d’ingressats i crítics, després que augmentessin el dia anterior.

Menys de 1.000 ingressats

Finalment, els ingressats per covid-19 als hospitals catalans van baixar del miler. En total són 999 les persones hospitalitzades, 69 menys que el darrer balanç. També van baixar els crítics a l’UCI en 26 persones i se situen en 364. D’altra banda, la velocitat de propagació de la covid-19, l’Rt, va baixar una centèsima, fins a 0,74, mentre que el risc de rebrot ho va fer fins a 124 (-4). En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment va passar de 169,82 a 166,61. El 3,96% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Es va informar de 1.058 casos i 4 morts, amb un total de 22.089 defuncions en tota la pandèmia.

Espanya suma 66 defuncions i 6.080 positius en un dia

Espanya va registrar 6.080 nous positius de covid-19 des de dimarts, fet que deixa la xifra global en 3.625.928 des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l’últim informe n’hi ha hagut 66, i ahir la xifra era de 79.568. Madrid encapçala els contagis en els últims set dies amb 7.161 casos, seguida d’Andalusia amb 6.158. A Catalunya n’hi ha hagut 4.844 i al País Basc 2.373. Des de l’inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s’han acumulat, amb 706.306 casos. L’ocupació de les UCIs es del 17% i d’ingressats, el 5%.