Diverses empreses, algunes de grans dimensions, estan disposades a establir-se a Catalunya, però es troben amb un escull: no hi tenen el tipus de sòl que necessiten. Així ho va explicar dilluns el subdirector general d’Acció Territorial, Josep Armengol, en una jornada virtual organitzada per la delegació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per parlar de l’estratègia dels sòls d’activitat econòmica a Catalunya.

«En un món canviant, ens trobem amb situacions paradoxals: tenim quantitats ingents de sòl per acollir activitat econòmica, però aquest sòl no interessa a les empreses que volen aterrar al nostre país», va explicar Armengol. Segons va indicar, en aquests moments a Catalunya és difícil de trobar peces de sòl industrial de més de cinc hectàrees, quan moltes d’aquestes grans empreses en necessiten com vint o trenta. A més, les companyies volen una connexió amb les grans infraestructures aèries, viàries i aeroportuàries, i on viqui una massa crítica de gent per poder tenir mà d’obra qualificada. Si no es disposa d’això, va alertar Armengol, «ens farà perdre oportunitats».

Per tal de posar-hi remei, la nova estratègia de la Generalitat passa per localitzar emplaçaments estratègics per a l’acollida d’indústria, on es puguin oferir terrenys de gran tamany i amb facilitat per connectar amb diferents vies de transport. «Ens hem d’oblidar de la imatge del polígon amb carrers, quadírcules i parcel·les en bateria», va advertir Armengol. En canvi, va advocar per polígons industrials que tingui una «espina dorsal» que permeti comunicar amb peces de gran tamany (de 10, 20 o 30 hectàrees), amb connexió ferroviària, viària o aeroportuàri, integració paisatgística i capacitat per produir la seva pròpia energia. «Res a veure amb el clàssic model de polígon industrial que venim arrossegant des dels anys 80», va indicar.

Per aconseguir-ho, però, va defensar que els ajuntaments no han de treballar cadascú per la seva banda, sinó que cal una «estratègia global» i una gestió supramunicipal, per tal d’afavorir un desenvolupament sostenible i evitar les «competicions» entre municipis.